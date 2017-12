Hviezda z filmu Pán prsteňov rozplakala aj tlmočníčku

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ako v známej krajine Stredozem z kultového románu J.R. Tolkiena Pán prsteňov sa počas tohto víkendu mohli cítiť návštevníci medzinárodného festivalu sci-fi a fantasy Istrocon Martini 2003.

V sídle Správy účelových zariadení v Bratislave sa od piatka do nedele stretávali početní priaznivci týchto žánrov, ktorí svoju myšlienkovo-fantazijnú príslušnosť dávali najavo štýlovými kostýmami, rekvizitami, hrami či dokonca gastronómiou - napríklad pravými trpasličími špecialitami.

Iba najväčšia hviezda Istroconu, skutočný elf Haladir z prvých dvoch filmových adaptácií Pána prsteňov, uprednostnil pozemský civil. Novozélandskému hercovi Craigovi Parkerovi to však rozhodne neubralo na sympatiách ani v očiach skalných fanúšikov tohto diela. Tridsaťtriročný herec si svojou bezprostrednosťou okamžite získal všetkých - organizátorov aj návštevníkov. Počas troch pódiových šou dokonale zabával zaplnenú sálu svojím zmyslom pre humor a rýchlymi pokrokmi v znalosti slovenského jazyka, takže jeho tlmočníčka skončila so slzami v očiach - od smiechu.

Craig ochotne odpovedal na množstvo otázok od nadšených divákov, ktorí začali typicky po Slovensky: "Skúšal si už slivovicu...?"

Svoje účinkovanie vo filmovej trilógii Pán prsteňov už Craig Parker ukončil, keďže jeho postava, elf Haldir, zahynula v druhom dieli. Ako v tejto súvislosti prezradil, umieranie pred kamerou nebolo pre neho až také náročné a scénu svojho hrdinského skonu v boji opakoval iba párkrát. "A môžeš pre nás umrieť tu na javisku?" nedalo sa bratislavské publikum. "Neskôr, dnes v noci v bare po slivovici," odpovedal civilne hrdina z filmu.

Knihu Pán prsteňov sa filmový elf síce pokúšal čítať ako 13-ročný, ale vzdal to, pretože sa mu zdala komplikovaná. "Bol som na to príliš hlúpy. Ale boli tam pekné obrázky, napríklad elfov...," priznal sebakriticky. Herec, ktorého mohli diváci vidieť aj v seriáloch Xena a Mladý Hercules, sa vraj vo voľnom čase rád venuje potápaniu, záhradníčeniu a charitatívnym aktivitám. "A najradšej spím," doplnil zoznam svojich koníčkov. No a v najbližšom čase sa vraj chystá oženiť.