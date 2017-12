CD / SOUNDTRACK

16. sep 2003 o 11:00

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life

Hollywood Records/Warner Music

Soundtrack k filmu, ktorý mal u nás premiéru 21. augusta pod názvom Lara Croft Tomb Raider: Kolíska života, nie je ani zďaleka taký vydarený ako jednotka. Jeho zostavovatelia sa snažili kombinovať najmä nu-metal a elektroniku, ale výsledok pôsobí akosi pritesne. Tak ako oblečenie hollywoodskej krásky Angeliny Jolie vo filme. Je tu síce opäť Moby (tentoraz remixovaný Jam for Ladies), nechýbajú P. O. D. (remixovaný hit Satellite) či The Dandy Warhols (The Last High), zaujímavé je hosťovanie Sinead O‘Connor s Conjure One na skladbe Tears From the Moon, ale medzi novinkami chýba hit, akým bol Elevation od U 2.

Piglet‘s Big Movie

Walt Disney Records/Warner Music

Po Mackovi Pu a Tigrovi sa dočkalo vlastného filmu aj Prasiatko. Na rozdiel od Čiech sa ho však u nás dočkáte až o pár mesiacov len na videu a DVD. Soundtrack je rozdelený na tri časti. Prvú tvoria piesne známej Carly Simon, druhú komponovaná hudba držiteľa ceny Emmy Carla Johnsona a tretiu bonusy v podobe demo nahrávok pesničiek. Albumu dominujú lyrické piesne Carly Simon, ktoré sú komponované s láskou pre detského poslucháča (na piesni With a Few Good Friends spievajú jej deti Ben a Sally Taylor). Speváčke sa podarilo nadviazať na tradíciu disneyovských pesničiek (Sing Ho for the Life of Bear), no zároveň zložiť piesne, čo by obstáli aj na jej radovom albume (Mother‘s-Intuition, Comforting to Know).

Pupendo

Sony Music Bonton

Dvojica Jan Hřebejk a Petr Jarchovský už po tretí raz siahla po poviedkach Petra Šabacha, ktoré nás tentoraz zavedú do osemdesiatych rokov minulého storočia. Na navodenie dobovej atmosféry i tentoraz slúžia pesničky (Marsyas – Zmrzlinář, Karel Černoch – Ona se brání, Abraxas – Poprvé, Jasná Páka -Špinavý záda, Jaroslav Hutka -Hádala se duše s tělem, Vlasta Třešňák – Blaničtí rytíři a už tradičný slovenský zástupca, tentoraz Miro Žbirka a jeho Balada o poľných vtákoch.

Prekvapujúco nie všetky však pochádzajú z obdobia, v ktorom sa dej odohráva. Niektoré sú ešte z konca sedemdesiatych rokov, iné vznikli až po revolúcii. Pravdepodobne v rámci zhovievavej nostalgie našťastie chýbajú zástupcovia „normalizačného popu“.

A Man Without a Past

Milan Records

Podobným príjemným osviežením, akým bol na jar vo filmových kluboch film Akiho Kaurismäkiho Muž bez minulosti, je i soundtrack k nemu. Niet sa čo čudovať. Veď hudba bola významnou zložkou filmu. Zastúpenie majú melódie rôznych žánrov a období: hudobná symfónia, fínska odpoveď na začínajúcich The Beatles – The Renegades (Do The Shake), surfujúci Masao Onose (Motto Wasabi), fínsky tradicionál Lokki z roku 1946 i blues z dvadsiatych rokov v podaní Blind Lemon Jeffersona. Podobne ako vo svojich videoklipoch originálny fínsky režisér Aki Kaurismäki dokázal, že má mimoriadny cit pre spojenie pohyblivých obrázkov a hudby.

