Priatelia a príbuzní sa rozlúčili s Johnnym Cashom

16. sep 2003 o 9:00 TASR

Hendersonville 16. septembra (TASR) - Priatelia, príbuzní a niekoľko amerických hviezd country sa v pondelok rozlúčilo Hendersonville v štáte Tennessee s Johnnym Cashom, ktorý zomrel v piatok vo veku 71 rokov na následky cukrovky.

V miestnom kostole znela hudba a spomienky na "muža v čiernom". Bývalý americký viceprezident Al Gore porozprával prítomným o svojom rozhovore s Cashom krátko pred jeho smrťou.

Cash mu hovoril, ako chodí k hrobu svojej manželky June, kde mal jedného dňa tušenie, že aj jeho život sa chýli ku koncu. "Onedlho som pri tebe," povedal vtedy Cash pri hrobe. "V telefóne mi povedal, že jej smrť mu spôsobila najhoršiu bolesť v jeho živote. Bol pripravený (zomrieť)," zaspomínal si Al Gore, ktorý Casha poznal od detstva.

Počas tryzny bolo telo legendárneho umelca uložené v otvorenej rakve. Po obidvoch jej stranách stáli fotografie Casha v nadživotnej veľkosti. Z videozáznamu si mohli prítomní pozrieť vrcholy jeho umeleckej kariéry.

Dojatý spevák Kris Kristofferson zaspieval skladbu For a Moment of Forever, pričom mal oblečený čierny kabát, ktorý bol poznávacím znamením zosnulého Casha. Kristofferson ho nazval "majstrom tých, ktorí nemajú žiadny hlas" a dodal: "Johnny stelesňoval to najlepšie Ameriky a takého už viac nezažijeme."

Počas svojej päť desaťročí trvajúcej kariéry predal Cash 50 miliónov zvukových nosičov, zložil vyše 500 skladieb a jedenásťkrát dostal americkú cenu Grammy. Skladbami ako Ring of Fire, I Walk the Line a naposledy Hurt dosiahol postavenie legendy aj za hranicami štýlu country.