Hitom storočia je v Nemecku pieseň La Paloma

16. sep 2003 o 15:00 TASR

Berlín 16. septembra (TASR) - Najväčším hitom 20. storočia sa podľa koncotýždňového telefonického hlasovania poslucháčov prvého programu nemeckej verejnoprávnej televízie ARD stala pieseň La Paloma v podaní šansoniera Freddyho Quinna.

Druhé miesto v populárnej súťaži Nemecko volí hit storočia patrí skladbe Yesterday autora Paula McCartneyho, tretiu priečku obsadila melodická skladba Rivers of Babylon skupiny Boney M, štvrté miesto prisúdili diváci titulu Time To Say Good Bye v majstrovskej interpretácii Sarah Brightmanovej a talianskeho speváka Andreu Bocelliho, piatym hitom 20. storočia sa stal šláger Lili Marleen v podaní Marlene Dietrichovej.

Do prvej dvadsiatky najpočúvanejších piesní 20. storočia v Nemecku sa dostala aj skladba Elvisa Presleyho Love Me Tender, Waterloo od švédskej skupiny ABBA, My Way Franka Sinatru, Satisfaction od Rolling Stones či All You Need is Love v interpretácii Beatles alebo Wind of Change skupiny Scorpions.

Z nemeckých interpretov sa najväčšej obľube - okrem Marlene Dietrichovej - teší Udo Jürgens a spevák Heino.

O výsledkoch diváckej ankety informoval časopis Stern.