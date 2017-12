Destinyďs Child sa dávajú zase dohromady

17. sep 2003 o 11:00 TASR

New York 17. septembra (TASR) - Speváčka Beyonce Knowlesová na budúci rok začne opäť spolupracovať s Kelly Rowlandovou a Michelle Williamsovou. Všetky tri tvorili pred dvoma rokmi skupinu Destinyďs Child.

Členky skupiny by sa mali dať dokopy v januári, keď budú nahrávať svoj prvý album s novým materiálom za uplynulé dva roky.

Trio získalo za svoj doteraz posledný album s názvom Survivor cenu Grammy. Všetky tri speváčky sa koncom roka 2001 rozlúčili so spoločnou kapelou, aby vzápätí odštartovali sólovú kariéru.

Knowlesová využila svoju popularitu v roli Kleopatry z filmu Austin Powers in Goldmember. Neskôr vydala svoju sólo nahrávku s názvom Dangerously in Love.

Zároveň hrá vo filme The Fighting Temptations a ešte pred návratom do skupiny možno vydá zbierku svojich vlastných piesní.

"Nahrala som 45 piesní, avšak na moje CD som dala iba 15 z nich. Existujú však ešte nahrávky, ktoré mám rada a ktoré som nemohla dať na CD. Takže možno vydám svoje doposiaľ nezverejnené piesne predtým, než sa znovu dáme dokopy," dodala Beyonce.

Knowlesová uviedla, že všetky tri členky skupiny dozreli a spolupráca bude teraz o niečo iná. "Kelly nahrala alternatívnu hudbu, Michelle sa zase sústredila na gospel. Dáme to všetko dohromady a rozhodneme sa, čo presne budeme robiť," vyhlásila Knowlesová.

Knowlesová, Rowlandová a Williamsová ovládli scénu pop music na jar 2000 so sériou hitov, ako napríklad Say My Name, Jumpin, Jumpin, či Bootylicious.

