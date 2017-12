Gitarista Elánu prišiel na generálke o automobil

16. sep 2003 o 19:04 TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Dobrú náladu a predkoncertnú eufóriu dnes skupine Elán pokazili "dlhé prsty" neznámeho páchateľa, ktorý sa v priebehu popoludnia ulakomil na automobil jedného z členov.

"Žijúca legenda" v týchto dňoch finišuje prípravy na sobotňajší megakoncert na pražskej Letenskej pláni a skupina sa po troch týždňoch skúšania v Patejdlovej skúšobni presunula do Estrádnej haly Parku kultúry a oddychu (PKO). Tam už druhý deň prebieha generálka vrátane skúšky svetelného parku. Pred víkendom Elán ešte čaká zvuková skúška na Letnej.

Škoda Octavia gitaristu a klávesáka Petra Farnbauera zmizla z parkoviska priamo pri PKO. "Samozrejme sme v minulosti zažili nejaké vykradnuté autá a veci sa postrácali aj v hotelových izbách, ale že by sa niečo také stalo priamo na skúške, to si nepamätám," hovorí manažér kapely Michal Čimera s tým, že najväčšou doterajšou majetkovou stratou pre Elán bola zrejme ukradnutá aparatúra ešte v 80. rokoch. Krádež automobilu je už v rukách polície. "Uvidíme, či to bude úspešné," dodáva Čimera.

Nepríjemnosť v žiadnom prípade podľa jeho slov sobotňajšiu akciu neohrozí a Elán sa na šesťhodinový hudobný maratón, ktorý sa, ako tvrdí, zapíše do histórie česko-slovenskej hudobnej sféry, veľmi teší. "Jano Baláž objednal skvelé počasie, takže sa na všetkých tešíme," dodáva.