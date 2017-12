Mokrý fľak aj na tričku Davida Bowieho

17. sep 2003 o 9:00

FOTO - ČTK

Nie je to koncert. Na to sa pri tom príliš pohodlne sedí v kresle a zadných radoch. A nie je to ani film. Na to má večer primálo dramaturgie. Iba radí k sebe dvanásť nových piesní, ktoré David Bowie hrá so svojou poslednou stabilnou kapelou Heathen v jednej londýnskej továrenskej hale. Rozhodne je to ďalší krok smerom s všeobsiahlemu marketingu: na premiére Reality, nového albumu Davida Bowieho, ktorý bol oficiálne vydaný predvčerom, sa virtuálne zúčastnilo dvadsaťdva krajín.

Kým v hale bola naživo pri tom asi stovka fanúšikov, večer sa naživo vysielal simultánne do šesťdesiatich ôsmich kín po celom svete. S príslušným technickým vybavením by Bowieho promotion mohli sledovať diváci v hociktorom kine. To by už bol miliónový biznis porovnateľný s priamymi prenosmi z majstrovstiev sveta vo futbale. Takto by mohla vyzerať budúcnosť popu: niekde medzi Beckhamom a Bowiem.

Lenže Bowie má dvakrát toľko rokov ako britská futbalová ikona, čo vidieť hneď na prvý pohľad z jeho veľkých sivých kruhov pod očami. Muž v polovici päťdesiatky predviedol výkon, s akým za ostatných tridsaťpäť rokov vybudoval podnik, ktorý v roku 1997 vstúpil na burzu: technicky, precízne, moderne.

Vďaka permanentne „švenkujúcej“ kamere v štvorštvrťovom takte si vôbec neuvedomujeme to vizuálne prázdno, ktoré za normálnych okolností sprevádza záznam z koncertov. Tu sa všetko pozorne sleduje: keď sa jeden z gitaristov trochu pozabudne, zahĺbený do svojho sóla, hneď máme pred sebou Bowieho tvár a mokrú škvrnu na prepotenom tričku.

Bowieho skladateľské nuansy sa obmedzujú na dokonalé sledy akordov. Sem-tam to zaznie ako z čias Heroes, ale to je len žmurknutie, ktoré nás upozorní na suverénne zaobchádzanie s materiálom. Koncert sa končí starými hitmi, presne tak, ako si publikum želá. Už niekoľko týždňov hlasujú jeho fanúšikovia na webe o Top 5 z jeho diskografie. Ale nájdete tu aj kúsky ako Hang on to yourself z „roztopašnej“ fázy spolu s hyperhitom Modern Love. Skúšku ohňom má teda nová Reality show už za sebou, akcie môžu začať stúpať.

EDWIN GRASSMEIER, Londýn