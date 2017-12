Žbirka prevzal cenu za Eminema

17. sep 2003 o 14:00 TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Originálny kúsok nastal v pondelok večer pri odovzdávaní hudobných cien SOZA v Bratislave. Distingvovaný slovenský spevák Miroslav Žbirka totiž prišiel prevziať cenu za "búrliváka", amerického rappera Eminema. "Eminem trval na tom, aby to bol niekto, kto robí podobnú hudbu," nezaprel v sebe anglický humor Meky, ktorý však následne s "chlapčenským" úsmevom podotkol: "Musím to vysvetliť. Požiadalo ma o to vydavateľstvo." Ako neskôr dodal, šéf vydavateľstva bol v Londýne a bola to jeho osobná prosba. "Chvíľu som myslel, že si ma vyžiadal sám Eminem, čo mi veľmi polichotilo. Už som si ho predstavil ako počúva môj Modrý album...," dodal stále dobre naladený Žbirka.

Za titul Eminem: Eminem Show získalo vydavateľstvo Universal music Slovensko Cenu SOZA za najúspešnejší nosič zvukového záznamu svetového repertoáru hodnoteného roka. Miroslav Žbirka však tiež neobišiel "naprázdno". Odniesol si cenu za najúspešnejšie uvádzanie tvorby v zahraničí.