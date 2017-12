Nominácie na American Music Awards spájajú nových so skúsenými hudobníkmi

17. sep 2003 o 13:12 TASR

Los Angeles 17. septembra (TASR) - Skúsených interpretov ako Fleetwood Mac, Celine Dionovú a Cher, ale aj mladé hviezdičky ako Beyonce či Avril Lavigne obsahuje zoznam nominácií na 31. výročné American Music Awards (Americké hudobné ceny).

Dionová sa môže tešiť z dvoch nominácií v kategóriách najobľúbenejšia speváčka v žánroch pop a rock a najobľúbenejšia súčasná interpretka, kde budú proti nej stáť Cher a Norah Jonesová. Tá už tento rok získala päť ocenení Grammy a jej platinový debutový album Come Away With Me súťaží aj o cenu AMA za pop-rockový album.

Na zozname uchádzačov sa neobjavili žiadni jasní favoriti, keď po dve nominácie získali v kategórii soul a R&B R. Kelly, Luther Vandross, Ashanti a Beyonce, v žánri country Shania Twainová a v oblasti rapu a hip-hopu Sean Paul a Missy Elliott. Dvakrát zastúpený je aj Eminem - ako mužský raper a za soundtrack k filmu 8 Mile.

Celkovo 20 ocenení AMA odovzdajú v Shrine Auditorium v Los Angeles 16. novembra na ceremónii konferovanej moderátorom Jimmym Kimmelom. Nominácie vychádzajú z údajov o predaji a hranosti v rádiách, o víťazoch rozhoduje anketa medzi približne 20.000 poslucháčmi. Spomedzi nominácií vyberáme:

Pop-rock:

interpret: Clay Aiken, Kid Rock, John Mayer, Justin Timberlake

interpretka: Celine Dionová, Avril Lavigne, Jennifer Lopezová

skupina: Fleetwood Mac, matchbox twenty, 3 Doors Down

album: Fallen - Evanescence, Norah Jones - Come Away With Me, Kid Rock - Cocky, Justin Timberlake - Justified

Rap-hiphop:

interpret: Eminem, 50 Cent, Nelly, Sean Paul

interpretka: Missy Elliott, Eve, Lil' Kim

skupina: Black Eyed Peas, Bone Crusher, Lil Jon & The East Side Boyz

album: Missy Elliott - Under Construction, '50 Cent - Get Rich Or Die Tryin, Sean Paul - Dutty Rock, 8 Mile - Soundtrack

súčasný interpret: Cher, Celine Dionová, Norah Jonesová

latino hudba: Kumbia Kings, Ricky Martin, Luis Miguel

alternatívna hudba: Coldplay, Linkin Park, Metallica