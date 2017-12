Nový slovenský film Zostane to medzi nami do kín už v októbri

BRATISLAVA 17. septembra (SITA) - Najnovší slovenský film režiséra Mira Šindelku „Zostane to medzi nami“ z produkcie spoločnosti Film Factory sa do slovenských kín dostane už začiatkom októbra. Avizovaná premiéra celovečerného filmu, na ktorom Šindelkov t

ím pracoval štyri roky, bude v Bratislave 7. októbra.

Snímka "Zostane to medzi nami" je príbehom troch ľudí, ktorí nevedia žiť vo dvojici, ale ani sami. Hlavná hrdinka Danica (Danica Jurčová) už dlhší čas žije s úspešným Michalom (Michal Dlouhý). Dáva jej všetko okrem lásky. Zmierená so vzťahom, ktorý je viac priateľský ako partnerský a čoskoro má byť zavŕšený svadbou, spozná charizmatického Tomáša (Tomáš Hanák). Ten do jej usporiadaného života prinesie doteraz nepoznané city. Danica prepadá neznesiteľne silnej vášni, z čoho je zmätená a opäť zatúži po Michalovej chladnej racionalite.

Miroslav Šindelka sa snímkou "Zostane to medzi nami" vracia do slovenských kín po takmer desaťročnej prestávke od uvedenia jeho debutu "Vášnivý bozk" (1994). Uvedenie filmu do distribúcie bude sprevádzať aj vydanie soundtracku. Úvodnú skladbu Michala Kaščáka naspievala Misha. Viac informácií o filme ponúka internetová stránka filmu www.zostanetomedzinami.sk.

Agentúru SITA informovala za produkčný tím filmu Katarína Ovečková.