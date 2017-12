David Bowie: Reality

„Oh my idiot trance/ All my idiot questions / Let‘s face the Music and dance“ – tento verš zo singlu New Killer Star, prvej piesni, s ktorou sa David Bowie prihlásil po dvoch rokoch, by mohol byť mottom k Reality.

18. sep 2003 o 15:00

Písmo: A - | A + 0

Iso/Columbia/Sony Music

Už dávno nevydal taký prístupný, vitálny album, zaľúbený do jasných, surových rockových štruktúr. Päťdesiatšesťročný Bowie má už zjavne dosť experimentov ako Earthling či jeho predchádzajúci album Heathen. V každom prípade je to hudobník, ktorého nepopierateľne baví to, čo teraz robí, a snaží sa sprostredkovať tú radosť publiku. Bowie sa vracia k svojim žiarivým začiatkom a svojim starým aj novým fanúšikom hrdo našepkáva: Nikdy nezostarni! (eg)