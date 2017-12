Slovenskí dokumentaristi v popradskom Dome fotografie

POPRAD 18. septembra (SITA) – Dom fotografie v Poprade oddnes sprístupňuje novú výstavu, nazvanú Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov. Výstava mala svoju premiéru začiatkom roka v kanadskom ...

18. sep 2003 o 13:45 SITA

POPRAD 18. septembra (SITA) – Dom fotografie v Poprade oddnes sprístupňuje novú výstavu, nazvanú Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov. Výstava mala svoju premiéru začiatkom roka v kanadskom Montreale, odkiaľ putovala do Slovenského inštitútu v Ríme. V Poprade má táto výstava slovenskú premiéru.

Výstava zachytáva Slovensko od najsevernejších oblastí zabudnutého a opusteného sveta hornej Oravy v podaní Pavla Breiera a Jaroslava Sýkoru, cez fotografie Alana Hyžu, ktorý sa orientuje na okrajové sociálne skupiny v rôznych opustených objektoch, na smetiskách, ale i na Rómov. Subjektívnu dokumentárnu fotografiu reprezentuje Andrej Bán prostredníctvom fotografií z cyklu Iné Slovensko.

Na výstave sa nachádzajú aj diela Jozefa Ondzika z cyklu Z dediny na vidiek. Obrazovú správu o krajine 2000 – 2003 predstavuje dokumentarista Martin Kollár. Veľmi kontrastnú prezentáciu formou billboardov zvolil Martin Marenčin, ktorý na svojich fotografiách konfrontuje slovenský folklór s nástupom západnej komercionalizovanej kultúry. Nový dokument zastupuje Lucia Nimcová, ktorá sa prezentuje fotografiami z projektov Periférie a Pankeri.

Výstava Slovensko objektívom dokumentárnych fotografov potrvá v Dome fotografie v Poprade do 26. októbra. Expozícia je pripravená v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Dom fotografie je otvorený denne okrem nedele od 10:00 do 18:00, v sobotu do 14:00. Agentúru SITA informovala kurátorka výstavy Lucia Benická.