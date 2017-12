Vychádza nová verzia albumu Let It Be

18. sep 2003 o 14:30 TASR

Londýn 18. septembra (TASR) - Fanúšikov legendárnej britskej skupiny Beatles určite poteší nová verzia ich albumu Let It Be, ktorú vydavateľstvo EMI Records uvedie na trh 17. novembra.

Let It Be ... Naked bez bohatých efektov z produkcie Phila Spectora je návratom k pôvodnej podobe nahrávok podľa idey Paula McCartneyho. "Toto je rámus, ktorý sme robili v štúdiu. Je to presne to, čo sme nahrali," uviedol McCartney.

Na albume Let It Be ... Naked sú väčšinou tie isté skladby, ako na pôvodnom albume, vrátane pesničiek Let It Be, The Long and Winding Road, Get Back a Across the Universe. Chýbajú backgroundové dialógy, Dig It a Maggie Mae a namiesto nich je tam pesnička Don't Let Me Down.

Väčšinu skladieb Beatles nahrali v roku 1969. Album sa mal volať Get Back ako symbol návratu kapely ku svojim koreňom. Skupina sa však rozpadala a album nevyšiel. Spector neskôr z nahratých pások zostavil album s názvom Let It Be.

"Paul bol vždy proti Philovi. Nedávno som mu v telefóne povedal: ďMal si zase sakramentskú pravdu. Znie to lepšie bez Phila,ď" vyhlásil v rozhovore pre časopis Rolling Stone bubeník Ringo Starr.