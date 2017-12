Mladí môžu súťažiť o najlepšiu fotografiu z návštevy

BRATISLAVA 18. septembra (SITA) - Mladí fotografi do 20 rokov sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu fotografiu z tretej pápežovej návštevy na Slovensku. Vyhlásilo ju Metodické centrum na Tomášikovej ulici v Bratislave a trvá do 30. septembra. Fotografie m

alého formátu spolu s negatívmi treba posielať na adresu: Marián Hubač, Metodické centrum, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava. Informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.