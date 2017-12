Horkýže slíže nás pripravili o post jednotky

Všimnite si fotku volgy na obale nového albumu bratislavskej skupiny IneKafe Bez udania dôvodu. Nie je to vrak z petržalského sídliska, ale koncertné ...

Súčasné zloženie IneKafe (zľava): Vratko Rohoň, Ján Rozbora a Peter Fóra . FOTO - FORZA

Všimnite si fotku volgy na obale nového albumu bratislavskej skupiny IneKafe Bez udania dôvodu. Nie je to vrak z petržalského sídliska, ale koncertné auto tejto neopunkovej kapely. S ním Vratko Rohoň a spol. precestovali za posledné dva roky množstvo českých klubov.

To je hlavný dôvod, prečo o tejto kapele, ktorá na pomedzí nového tisícročia ovládla všetky možné slovenské hitparády, bolo tak málo počuť. „Rok výroby 1989, sedemdesiattisíc kilometrov na konte, ale funguje spoľahlivo. Volga je nezničiteľný ruský vynález, ak sa nejaká súčiastka začne kaziť, kazí sa veľmi pomaly, takže sa nám nemôže stať, že by sme zostali visieť niekde na ceste,“ hovorí pre SME Rohoň.

IneKafe, teraz už so skráteným názvom, sú späť. Za dva roky sa však veľa vecí zmenilo. Médiá pripomínajú, že na ich miesto teraz nastúpili nitrianski Horkýže slíže a aj neopunk, úspešný tvrdý a melodický štýl deväťdesiatych rokov, akým sa prezentovali americké skupiny ako Offspring alebo Green Day, je na ústupe. Vo svete ho vystriedal takzvaný nu-metal v podaní Linkin Park alebo Limp Bizkit. „Nechcem povedať, že máme malú dušičku, ale neviem, či je na Slovensku miesto pre dve rockové skupiny. Dali sme si dva roky pauzu a už sa tam pichli Horkýže slíže, ktorí nás teraz obrali o prvú pozíciu.“

Ine Kafe vzniklo v roku 1995. Po dvoch nahrávkach-demách im v roku 1998 vyšiel na vlastnej značke Shotgun Records album Vitaj!. Po nasledujúcom úspechu siahlo po punkerskej garážovej skupine veľké vydavateľstvo Universal a veci nabrali rýchly spád. Hádky v kapele vyústili do odchodu talentovaného speváka Cibiho. Po ďalšom albume Čumil odišiel aj bubeník Dodo a basák Wayo (tí si s Cibim založili nádejnú, ale dnes asi mŕtvu skupinu Plus Mínus).

Vratko, duša skupiny a autor väčšiny pesničiek, zostavil za mesiac úplne „iné“ IneKafe s novými členmi. S nimi nastala nová éra a skupina za dva roky vyprodukovala ďalšie dva albumy. To už pre mediálne impérium Forzy. „Chceli sme dokázať, že v našich hitparádach môžu byť medzi popinami aj normálne veci. Ale zistili sme, že rocková hudba na Slovensku nebude taká úspešná ako pop,“ vysvetľuje útok na hitparády tento gitarista.

Novodobí punkeri však časom vymäkli a šoubiznisový kolotoč ich zomlel natoľko, že skupina v roku 2001 pocítila, že ľudia jej majú dosť. Nasledujúce dva roky strávila v očistci na turné po českých kluboch. „Šnúra k novému albumu už bude česko-slovenská,“ dodáva Vratko.

Bude to turné aj dvoch rozdielnych pohľadov fanúšikov. Kým u nás sa IneKafe pravdepodobne nezbaví nálepky skupiny pre deti a pubertiakov, v Čechách si skupina udržiava štatút klubovej kapely. „Koncertovanie v Česku nám dnes vyhovuje - byť niekde na pomedzí undergroundu a hlavného prúdu. Na Slovensku už asi zostaneme takou ľudovou zábavou,“ myslí si Vratko Rohoň.

Ich nový album Bez udania dôvodu je od debutu určite ich najtvrdšou nahrávkou. Skupina sa stále drží svojho neopunkového rukopisu, zmenili sa však témy - namiesto o medziľudských vzťahoch spievajú o peniazoch, zakomplexovanom Slovensku, New Yorku, médiách, mafii a zas o peniazoch. IneKafe sú asi jedinou skupinou, ktorá spieva o vojne v Iraku. „Po páde dvojičiek si viac všímam, čo sa deje vo svete, a dávam to aj do svojich pesničiek. A peniaze? Tie dnes hýbu celým svetom,“ vysvetľuje výhradný autor pesničiek IneKafe, ktorý stále pozná recept, ako napísať chytľavé pesničky (Štát, 120 čísel), ale aj utopiť ich v neopunkovom klišé (Mýtna, Život ako video).

Vratko Rohoň dúfa, že s novým albumom sa otvára nová kapitola skupiny. Aj keď Forza už rozkrútila svoju osvedčenú kampaň v pridružených médiách. „Mohol by som začať pod novým názvom, ale IneKafe je zavedená značka. Nemôžem vystúpiť z tohto kolotoča, pretože si ma ľudia budú vždy spájať s touto skupinou. Verím však, že sa vo mne niečo zmenilo a pre to nemusím meniť názov.“

Tento hudobník vie, že cesta späť do punkerských čias polovice 90. rokov je nemožná. „Ako jedna z mála bývalých undergroundových skupín si môžeme povedať, že sme boli hore, vieme, aké to je, ale stačilo. Album Bez udania dôvodu je toho dôkazom. To ostatné nechávame na ľuďoch.“