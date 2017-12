Batman bude Brit

19. sep 2003 o 10:30

Sotva možno povedať, že by konkurencia bola slabá: komiksového hrdinu Batmana mala stelesniť hollywoodska hviezda Jake Gyllenhaal, v hre boli aj Joshua Jackson a Ír Cilian Murphy. Všetci menovaní však neuspeli. Nový pomstiteľ z Gotham City je Velšan Christian Bale. Pochádza z Pembrokeshiru, má 29 rokov a už raz zažiaril ako vražedný narcis vo filmovej verzii slávnej knihy American Psycho.

„V Christianovi vidíme totálne stelesnenie Brucea Wayna,“ vyhlásil pre Reuters režisér Batmana V. Christopher Nolan. „Má v sebe presne ten balans svetla a tieňa, ktorý sme hľadali.“

Christopher Bale sa stal prvýkrát slávnym, keď mal štrnásť rokov a hral v monumentálnej snímke Stevena Spielberga Ríša slnka. Potreboval zopár rokov, aby z detskej hviezdy preskočil na dospelého míma prvej triedy. Jeho prvá hlavná rola v American Psycho mu pomohla vstúpiť do Hollywoodu, o niečo neskôr hral podobne ľadovú postavu v remaku Johna Singletona Shaft - protihráča Samuela L. Jacksona. Bale si však udržuje odstup od hviezdnej mašinérie filmovej metropoly a pracuje hlavne v európskych a nezávislých produkciách. Naposledy hral v drsnom dobrodružstve o zabíjaní drakov Boba Rowmana Vláda ohňa, potom nakrútil v Berlíne s režisérom Kurtom Wimmerom akčný antiutopický thriller Equilibrium, ktorý momentálne premietajú v slovenských kinách.

Po Michaelovi Keatonovi, Valovi Kilmerovi a Georgeovi Clooneymu, ktorý toho sužovaného fanatika spravodlivosti v netopierej kapucni stvárnil naposledy - vo filme Joela Schumachera Batman & Robin z roku 1997, si teraz masku so špicatými ušami nasadí Christian Bale. Britský herec sa má totiž napokon postarať o comeback komiksovej legendy a série slávnych filmov, ktoré inšpirovala.

Režisér Christopher Nolan je vyzbrojený imidžom dobrého režiséra po svojom komplikovanom trileri Memento a túto objednávku prevzal od svojho kolegu Darrena Aronofského (Requiem For A Dream), ktorý pracoval na scenári a obsadení spolu s komiksovým autorom Frankom Millerom. Začiatkom roka to však vzdal znechutený ustavičným dirigovaním zo strany štúdií Warner Bros. Podľa toho, čo o tom doteraz vedia americké médiá, chce sa aj Nolan držať slávneho batmanovského románu Year One. Scenár, ktorý píše spolu Davidom Groyom (autorom scenára k filmu Blade), ešte nie je hotový. Isté je zatiaľ len to, že piaty batmanovský film sa má vrátiť k začiatkom superhrdinu. (puk)

FOTO - REUTERS