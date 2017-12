Program džezákov

BRATISLAVA - Zoznam účinkujúcich na ďalšom ročníku festivalu Bratislavské jazzové dni, ktorý sa uskutoční 17. až 19. októbra, už má definitívnu podobu.

19. sep 2003 o 12:30

Headlinermi sú dvaja špičkoví basgitaristi - vyhľadávaný štúdiový hráč Victor Bailey, ktorý do džezu vniesol popové prvky, a jeho kolega Marcus Miller, uznávaný producent. Podobne ako druhý menovaný, u Davisa začínal aj perkusionista Mino Cinelu, ktorý do Bratislavy privezie projekt 4T. Ťahákmi pre mladšiu generáciu by mohol byť nadžánrový trubkár z Francúzska Erik Truffaz a dvadsiatnik Soweto Kinch, saxofonista s exotickými koreňmi, vyhlasovaný za jeden z najväčších talentov súčasnej britskej scény. Festival konečne zaznamenal aj Nórsko - krajinu, z ktorej v posledných rokoch vychádza množstvo originálnej tvorby.

Podujatie uvedie aj Karin Krog, legendárnu speváčku so záberom od štandardov až po improvizovanú hudbu. Na festival sa chystajú aj islandská jazzfunková legenda Mezzoforte, rakúske súrodenecké duo bratov Muthspielovcov i venezuelský perkusionista a hráč na tradičný nástroj cuatro Pibo Marquez. (her)