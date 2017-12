Britney Spearsová vydá v novembri svoj štvrtý album

New York 19. septembra (TASR) - Americká popová princezná Britney Spearsová vydá v novembri svoj štvrtý album s názvom Get in the Zone.

19. sep 2003 o 14:00 TASR

Písmo: A - | A + 0 Videoklip k prvému singlu Me Against the Music po prvý raz odvysielajú na hudobnej stanici MTV 13. októbra, oznámila nahrávacia spoločnosť Jive Records. Na albume autorsky spolupracovala aj samotná Britney. Dvadsaťjedenročná speváčka napísala sedem z 13 piesní na albume.