Christová "žiari" šťastím

19. sep 2003 o 17:00 TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na nedostatok práce si nemôže v súčasnosti sťažovať slovenská modelka a speváčka Ivana Christová. Napriek tomu z nej srší optimizmus a "žiari" šťastím.

"Venujem sa viac svojej firme, benefičným projektom, o ktorých som snívala. Darí sa mi i v susedných Čechách," hovorí niekdajšia československá Miss. "Všetko je fajn. Presvedčila som sa, že človek musí prestať bojovať a byť spokojný s tým, čo má. Stačí trochu povoliť v nárokoch a byť šťastný z toho, že je blízke okolie zdravé," tvrdí Christová s dávkou optimizmu, ktorý vidno aj na jej zovňajšku. Milovníčku čiernej farby možno totiž čoraz častejšie zazrieť v svetlých odtieňoch. "Veselé farby nielen dodávajú optimizmus, ale aj omladzujú. Tak som si povedala, že na tom popracujem," vysvetľuje Ivana, ktorú k takejto zmene do istej miery inšpirovala aj jej kamarátka a spoločníčka vo firme. "Stále chodí dokonale upravená, či už v ružovom, modrom alebo oranžovom. Tak som začala aj ja s veselšími blúzkami. Keď sa človek pozrie do zrkadla, má hneď lepšiu náladu," dodáva. Po benefičnom golfovom turnaji pripravuje Christovej agentúra Orin Art na 24. január budúceho roka ďalší benefičný projekt. A to v priamom televíznom prenose. "Počas neho odovzdáme prístroj pre ženskú onkológiu za 3,5 milióna korún," avizuje s tým, že sa snaží pomáhať tam, kde treba. Ak všetko dobre dopadne, začiatkom budúceho roka by sa chcela pustiť do nahrávania nového albumu. "Oslovila ma pražská pobočka jednej svetovej hudobnej firmy. Na jar by som sa teda chcela pustiť do nových singlov," dodáva.

