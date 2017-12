Zomrel legendárny spevák country Slim Dusty

SYDNEY 19. septembra (SITA/Reuters) - V Austrálii zomrel legendárny spevák country a westernovej hudby Slim Dusty. Ako informovala jeho nahrávacia spoločnosť, Dusty zomrel v piatok vo veku 76 rokov, po tom, ako podľahol rakovine. Spevák, ktorý napísal svo

ju prvú country pieseň vo veku 10 rokov a nahral viac než 100 albumov, bude mať štátny pohreb. Jeho najznámejším hitom, ktorý mu priniesol medzinárodnú popularitu, bol song s názvom The Pub With No Beer (Krčma, kde nemajú pivo).