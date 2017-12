Zuzana: Som zvedavá, čo ma všetko ešte len čaká

Zuzana Smatanová. Vlastne teraz už iba Zuzana. Pod týmto menom budete môcť spoznať novú nádej slovenskej pop-music, pretože domácim rádiám sa jej meno zdalo príliš dlhé.

20. sep 2003 o 0:00

FOTO - MARTIN FRIDNER

Mladá speváčka sedí so SME v malej improvizovanej obývačke Sony Music Bonton. Miestnosť skôr pripomína japonský hodinový hotel ako miesto na robenie rozhovorov. Zuzanu Smatanovú objavila práve táto nahrávacia spoločnosť a rozhodla sa predať jej talent. Pred časom Zuzana poslala svoje demo do súťaže Coca-Cola Pop Star. Vyhrala ju, cez leto chodila do štúdia a v septembri sa objavil jej debutový album Entirely Good.

Má iba devätnásť, pôsobí bezprostredne a rada sa smeje. Keď sa však dialóg obráti na vážnejšie témy, snaží sa zo seba dostať viac o skladaní pesničiek, o čom sú a prečo ich texty píše v angličtine. „Všetky moje vzory spievajú po anglicky, nikdy som nepočúvala slovenských interpretov,“ vysvetľuje Zuzana, ktorej debut je až na dve slovenské skladby celý v cudzom jazyku. „Mám pocit, že v angličtine môžem vyjadriť lepšie svoje pocity. Svoje texty radšej neprekladám do slovenčiny, potom mi pripadajú trápne.“

Mladá speváčka pochádza z dediny zo Žilinského kraja. Istý čas pôsobila v miestnej skupine, ktorej produkcia neprekročila múry skúšobne. Ak nepočítame, že zopárkrát vystúpila sólo v bare, jej jediným publikom bola hlavne porota. Zúčastnila sa na troch súťažiach a všetky vyhrala. Tá posledná, najdôležitejšia, jej vyniesla zmluvu na album s nahrávacou spoločnosťou.

Na Coca-Cola Pop Star, ktorá v predchádzajúcich ročníkoch objavila Mishu, sa predstavila ako folkerka s akustickou gitarou. Jej nahrávka je však skôr rocková, po zvukovej stránke má blízko k americkým amazonkám. Akoby sa ľudia v Sony Music Bonton rozhodli, že ju zaškatuľkujú medzi emancipované pesničkárky. „Tento album som celá ja. Keď som skladala pesničky, predstavovala som si, že ich hrá celá skupina,“ bráni sa.

Debut produkoval Maroš Kachút, ktorý sa osvedčil pri spolupráci s Mishou. Zuzane nahral a naprogramoval skoro všetky nástroje a pesničky osolil súčasným zvukom. Zuzana spieva ako Alanis Morissette, neskôr ako Avril Lavigne a mihne sa tam odkaz aj na P. J. Harvey.

Album Entirely Good nie je osobitý, je skôr príkladom internacionálneho rocku a popu, ktorý zatiaľ neprekročil svoje vzory. Jej talent sa však ukáže až v druhej, pokojnejšej polovici albumu. Napríklad v skladbách Nothing For Me alebo Refusing zaznie jej istý sebaspytujúci hlas.

Zuzana je nová umelá hviezdička, ktorej otvorili dvere do slovenského hudobného šoubiznisu. Nie je to vyrobená „spice girl“, ale nemá od toho ďaleko. „Nechcem, aby sa z môjho hrania stala povinnosť. Som zvedavá aj sama na seba, ako zareagujem na veci, ktoré ma čakajú. Stále sa však môžem vrátiť do baru a spievať tam sama s gitarou.“

PETER BÁLIK