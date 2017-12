Grafik vystavuje zázračné ilustrácie

Róbert Brun: Ilustrácie, Galéria Artotéka v Bratislave, vernisáž 22. septembra o 17.00 h, trvanie do 12. novembra

20. sep 2003 o 0:00

Róbert Brun: Ilustrácia z knihy Václava Šuplatu Päť zázračníkov.

Róbert Brun putuje po vlastnom príbehu. Po príbehu, ktorý je maľovaný svetlom, pamäťou starovekých kultúr, ale i túžbou dotknúť sa večnosti. V jeho obrazoch a grafikách akoby sa niekedy zastavil čas. Netlačí na nich ťarcha súčasnosti. Jeden z posledných žiakov profesora Vincenta Hložníka a prvých profesora Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave patrí k tým, ktorí šíria renomé slovenskej grafickej školy aj v zahraničí. Najnovšie k nim patrí aj prestížne ocenenie Regular Award, ktoré si Róbert Brun (1948) prevzal včera na International Print Triennial v Krakove. Získal ich za dve veľkoformátové grafiky s názvom Shadow - Tieň. Odvčera až do konca októbra budú súčasťou expozície výsledkov Trienále inštalovaných v krakovskej Galérii súčasného umenia - Paláci umenia. Neskôr by mali byť reinštalované v nemeckom Norimbergu a Japonsku.

Na Slovensku sa však Róbert Brun predstaví ako ilustrátor. Dobrodružstvá Tima Thalera, Trinásť pochodujúcich čajníkov, Rozprávky z tisíc a jednej noci, Adam v škole nesedel, Päť zázračníkov - to je len niekoľko kníh z jeho pripravovanej výstavy v bratislavskej Galérii Artotéka na Kapucínskej ulici. „Keď ma organizátori vyzvali na výstavu, pomyslel som si, že by bolo dobré, keby som zrekapituloval moje ilustrácie,“ hovorí Róbert Brun, autor ilustrácií k takmer päťdesiatim knihám. „Na výstave nebude všetko, ale určite to bude výber z toho najpodstatnejšieho.“ (pet)