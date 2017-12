Michael Caine sa stráca vo svojej postave

Austrálskeho režiséra PHILLIPA NOYCEA (1950) u nás poznáme predovšetkým vďaka filmu Úplné bezvetrie, s ktorým sa na medzinárodnej scéne presadila Nicol Kidmanová...

20. sep 2003 o 0:00 MIRO ULMAN

Zľava Phillip Noyce a Michael Caine. FOTO - SPI

Austrálskeho režiséra PHILLIPA NOYCEA (1950) u nás poznáme predovšetkým vďaka filmu Úplné bezvetrie, s ktorým sa na medzinárodnej scéne presadila Nicole Kidmanová, a potom z dvoch filmových prepisov kníh Thomasa Clancyho s Harrisonom Fordom ako Jackom Ryanom - Vysoká hra patriotov (Patriot Games) a Jasné nebezpečenstvo (Clear and Present Danger). Teraz je v slovenských kinách jeho adaptácia diela iného známeho spisovateľa, Grahama Greena, s názvom Tichý Američan. Herec Michael Caine bol za svoj výkon v tomto filme nominovaný na Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFTA a režisér Phillip Noyce dostal cenu Londýnskych filmových kritikov pre najlepšieho režiséra roku 2002.

V čase rozhovoru propagoval uvedenie svojho nového filmu v Nemecku a na druhý deň odlietal do Austrálie. Jediná možnosť, ako ho aspoň na pár minút zastihnúť, bolo zatelefonovať mu. Neskoro večer sedel vo svojej americkej kancelárii. Telefón zdvihol príjemný človek, ktorý dával rozvážne odpovede.

Raz ste povedali, že vás ovplyvnili filmy Alfreda Hitchcocka a Davida Leana. Videli ste aj nejaké české filmy od Formana, Passera, Chytilovej?

„Áno. Samozrejme, že som ich videl. Videl som napríklad O slavnosti a hostech, Ostře sledované vlaky. Nemali na mňa taký vplyv.“

Prečo nie?

„Boli priveľmi tajnostkárske. Predstierali, že sú o niečom inom, než o čom vypovedajú. Verím, že ich posolstvo sa dostalo k tým, ktorým bolo určené. Bol to však iný spôsob vyjadrovania.“

Bolo to zvláštna doba - diváci i cenzori hľadali skryté významy i vo vetách i veciach, kde žiadne neboli.

„Presne tak.“

Po mnohých rokoch strávených v Amerike sa ešte stále cítite ako Austrálčan?

„Som Austrálčanom a vraciam sa tam.“

Poznali ste predtým, než ste sa pustili do nakrúcania Tichého Američana, filmovú verziu Josepha L. Mankiewicza z roku 1958?

„Videl som ten film.“

Čo hovoríte na to, že celú predlohu zmenil?

„Chápem, že podľahol politickým tlakom doby, v ktorej film nakrúcal. Na druhej strane však je pre mňa potom nepochopiteľné, prečo ten film vôbec nakrúcal. V tom čase bol na filmárov v Amerike vyvíjaný veľký tlak.“

Aký?

„V jednom z vydaní knihy Grahama Greena Tichý Američan bolo v dodatkoch uverejnené faksimile listu, ktorý napísal slávny pracovník agent CIA Lansdale práve Mankiewiczovi.“

Čo v ňom bolo?

„List bol súčasťou dohôd o povolenie nakrúcania v Saigone a Lansdale. Odporúčal v ňom režisérovi, aby zmenil príbeh. Že za bombový útok sú zodpovední komunisti, a nie ľudia, ktorí boli v spojení s americkou postavou v príbehu.“

Aj vy ste časť filmu nakrúcali vo Vietname. Mali ste nejaké problémy s povolením nakrúcania?

„Nie. Vietnamci poznajú knihu veľmi dobre a patrí k ich kultúrnym pokladom, hoci ju nenapísali.“

Aký je dnešný Vietnam?

„Je tam nová generácia, ktorá sa narodila po vojne, a stará generácia, ktorá zažila vojnu i revolúciu. Každá z nich uznáva trochu iné hodnoty. Ešte stále sa však spamätávajú z vojny.“

Herec Michael Caine je ako víno - čím starší, tým lepší. Súhlasíte?

„Mal obdobie, keď to takmer vyzeralo, že skončí. Som rád, že sa vrátil späť. Neustále z neho vyžarovala radosť, že žije, že môže nakrúcať. Myslím, že v hraní sa dostal na vrchol. Vy ho vlastne ani nevidíte hrať. On sa stratí vo svojej postave. Je to veľký rozdiel v porovnaní s tým, čomu zvyčajne hovoríme hranie.“

Vraj boli nejaké problémy s Tichým Američanom i v súvislosti s udalosťami, ktoré sa stali 11. septembra. Je to tak?

„Áno. V závere filmu je scéna teroristického útoku a to bola vec, ktorú ľudia v Amerike v tom čase nechceli vidieť. Ten útok, ale najmä zábery na jeho obete im pripomínali, čo sa stalo nedávno. A, samozrejme, Greenova kniha kladie množstvo otázok, ktoré sa týkajú americkej zahraničnej politiky, amerického vlastenectva, snahy dozerať na zvyšok sveta. A v Miramaxe sa napokon rozhodli posunúť dátum premiéry.“

V poslednom čase ste nakrútili dva filmy v Austrálii. Znamená to, že sa vraciate domov, alebo budete pokračovať v tvorbe v Amerike?

„Pripravujem ďalší projekt v Austrálii, ale vyzerá to, že ešte predtým nakrútim film tu v Amerike. Bude to podľa predlohy Philipa Rotha. Film bude mať názov Americké pastorále.“

Nakrúcanie by sa malo začať na jar roku 2004. Ale vraj budete tiež niečo robiť aj s Nicole Kidmanovou. Je to pravda?

„To je ten projekt, ktorý pripravujem v Austrálii. Love story, ktorá sa odohráva na západoaustrálskom pobreží. Idem práve vyberať exteriéry.“