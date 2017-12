V nedeľu sa začne 17. ročník festivalu Cena Dunaja

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - V priestoroch Slovenskej televízie (STV) v Bratislave otvoria v nedeľu už sedemnásty ročník Medzinárodného festivalu programov pre deti a mládež - Cena Dunaja. Na podujatí, ktoré potrvá do 27. septembra, bude o najvyššie

20. sep 2003 o 10:23 NULL

ocenenie - Grand Prix, súťažiť 80 detských a mládežníckych televíznych programov z 27 krajín. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 79 televíznych spoločností z 39 krajín so 187 programami. Výberová komisia však do súťaže zaradila necelú polovicu z prihlásených programov, ktoré rozdelila do siedmich kategórií. Slovensko bude v súťaži reprezentovať šesť detských a mládežníckych programov.

Medzi najsilnejšie obsadené patrí kategória animovaných filmov a dokumentárnych filmov pre deti a mládež od 10 do 16 rokov, ďalej dramatických programov do 10 rokov a dokumentárnych filmov do 10 rokov. V súťaži má najviac programov Nemecko, Holandsko a Veľká Británia. SR v súťaži reprezentuje šesť programov - STV so štyrmi programami, K 2 Studio a My Studio - Ivan Popovič. Počtom filmov patrí Slovensko k stredne zastúpeným krajinám spolu s Francúzskom a severskými štátmi. Do súťaže sú zaradené aj filmy a programy z Blízkeho východu (Izrael, Palestína, Irán), Japonska, Južnej Kórey, Hongkongu/Číny a Austrálie. Americký kontinent reprezentujú programy z USA, Kanady, Mexika a Brazílie.

Ako informovala generálna tajomníčka Ceny Dunaja Ida Hledíková, podľa názoru výberovej komisie majú tohtoročné programy vysokú kvalitu. Medzi najzaujímavejšie patria témy medziľudských vzťahov. Ide najmä o vzťahy rodičov a detí, vzťahy medzi mladými ľuďmi a v prípade filmov z Blízkeho východu život detí a mladej generácie v krajinách vojnových konfliktov. V európskych programoch sa objavuje trend vizuálneho vnímania sveta a vizuálnej komunikácie, v americkej produkcii sa objavili témy vzájomnej tolerancie a rasovej znášanlivosti. Niektoré filmy ukazujú pozitívne vzory, ambicióznych športujúcich mladých ľudí a deti.

Náklady na festival, ktorý každé dva roky organizuje verejnoprávna STV, predstavujú 1,3 milióna korún. Je to oveľa menej v porovnaní s doterajšími ročníkmi, keď zorganizovanie festivalu stálo až 5 mil. Sk. Jeden mil. Sk dala STV a 300 000 predstavuje príspevok z programu Pro Slovakia. Náklady znížili napríklad tým, že účastníci festivalu sa nebudú plaviť loďou po Dunaji, zrušili aj niektoré spoločenské akcie. Ako dodal Rybníček, programy však budú v rovnakej, ak nie aj lepšej kvalite ako doteraz.