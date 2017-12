Na pražský koncert Elánu sa chystá vyše 70.000 ľudí

Praha 20. septembra (TASR) - Brány oploteného areálu v Prahe na Letenskej pláni, kde dnes večer vystúpi legendárna slovenská skupina Elán, sa dnes o 14.

20. sep 2003 o 17:06 TASR

00 h otvorili pre verejnosť. Organizátori tvrdia, že na koncert sa predalo už vyše 70.000 vstupeniek.

Medzi predskokanmi, ktorí budú publikum zabávať celé tri hodiny, bude aj Miro Žbirka, Peter Nagy, skupina Lojzo a česká skupina Katapult.

V okolí Letenskej pláne bola dnes zastavená doprava, v pohotovosti sú záchranári, hasiči a stovky príslušníkov civilnej bezpečnostnej služby a republikovej polície. Najviac práce mali v teplý slnečný deň zatiaľ iba českí hasiči, ktorí museli kropiť plochu pre divákov, aby znížili prašnosť.

Niekoľko hodín pred večerným vystúpením hlavný protagonista Elánu Jožo Ráž zopakoval, že pre najbližšie obdobie ide skutočne o posledný koncert, čo ale neznamená koniec skupiny.

"V tomto, ani v budúcom roku žiaden iný koncert nebude. To je isté," vyhlásil Ráž kategoricky na stretnutí s novinármi. Napriek tomu, že v Prahe v noci pred koncertom nespal, bol evidentne v dobrej nálade.

Na budúci týždeň sa objaví najnovšie CD Elánu nazvané Tretie oko. Pred Vianocami Česká televízia možno odvysiela záznam z pražského megakoncertu. Aj preto je vylúčené, aby dnes Elán hral z playbacku.

"Koncertne sme nikdy inak ako naživo nehrali. Iba raz, a to sme sa strašne popálili," rozptýlila hlavná postava Elánu obavy istej novinárky.

Jožo Ráž si nemyslí, že usporiadanie koncertu v Prahe viedlo k sklamaniu slovenských fanúšikov. "Také hlasy boli, ale neviem, či to bolo od našich fanúšikov," poznamenal. Ako ďalej vysvetlil, železnice SR aj ČR poskytli na prepravu na koncert vlakom zľavu 75 percent a zaistené bolo aj lacné ubytovanie v Prahe za 200-300 korún. Cena vstupenky je 750 Kč, čo je na spodnej hranici možností organizátorov.

"Vstupenky sú najlacnejšie možné. Zvolili sme minimálne vstupné," opakoval šéf slávnej slovenskej kapely.

Výšku honoráru skupiny Elán nechcel nikto zo zainteresovaných prezradiť, ale Ráž poznamenal, že zo vstupného pôjde do "rozpočtu skupiny" asi 150-200 korún. Pri 70.000 predaných lístkoch by celý Elán mohol na jedinom koncerte v Prahe zarobiť od desať do 14 miliónov Kč "hrubého".

Určitou výnimkou dnes večer bude Miro Žbirka, pre ktorého je vystúpenie splnením dávnejšieho sľubu, ktorý dal Rážovi po jeho vážnej dopravnej nehode. Aj keď vtedy netušil, že sľub splní vystúpením na Letnej. Keď to prvý raz počul, pripadalo mu to také neskutočné ako koncert na Marse. "Priznám sa, že skutočne som neveril, že niečo také je možné," dodal.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) ed