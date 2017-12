Madona sa objaví na novom albume Britney Spearsovej

LOS ANGELES 20. septembra (SITA/Reuters) - Madonna sa bude podieľať na prvej skladbe Me Against the Music nového albumu Britney Spearsovej Get in the Zone, ktorý sa na pultoch obchodov objaví 18. novembra. Podľa zdrojov sa obe speváčky dohodli na spoluprá

20. sep 2003 o 22:58 NULL

Písmo: A - | A + 0 0 ci, ktorú predznamenalo ich spoločné vystúpenie s Christinou Aguilerou 28. augusta na udeľovaní hudobných cien MTV a ktorú pred obecenstvom spečatili bozkom na ústa. Pieseň, ktorej spoluautorkou je Britney, sa v rozhlase objaví 30. septembra a video bude mať debut 13. októbra na MTV.