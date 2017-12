Scenáristka filmu Bolero len vyjadrila svoj občiansky názor

BRATISLAVA 21. septembra (SITA) - Markéta Zinnerová, autorka scenáru filmu Bolero, ktorý sa v súčasnosti nakrúca na motívy prípadu vraždy študentky Ľudmily Cervanovej, sa svojimi výrokmi pre televíziu o vine obžalovaných z tohto skutku nedopustila "ničoho

, čo by bolo trestne stíhateľné". Pre agentúru SITA to uviedol generálny prokurátor Milan Hanzel. Ako dodal, scenáristka vyjadrila len svoj občiansky názor a na to má každý právo. Ak sa niektorému z obžalovaných jej výroky nepozdávali, môže sa podľa neho obrátiť so žalobou na civilný súd.

V súčasnosti sa bratislavský krajský súd opäť zaoberá kauzou vraždy mladej študentky medicíny, pretože v roku 1990 Najvyšší súd ČSFR zrušil jeho verdikt z roku 1982. Podľa neho boli siedmi muži - Milan A., Pavol B., Roman B., František Č., Stanislav D., Miloš K. a Juraj L. uznaní za vinných a dostali dlhoročné tresty väzenia. Nový rozsudok by mal padnúť už túto jeseň.

Scenáristka je presvedčená o vine obžalovaných mužov a verí, že nebudú oslobodení a film podľa jej scenára bude satisfakciou. Zdôraznila, že si niekoľkokrát preštudovala policajný spis, stovky novinových článkov a stretla sa s viacerými vtedajšími vyšetrovateľmi. "Mnou to strašne otriaslo, tá skladačka skutočne bola nepochybná," konštatovala. Film však nebude rekonštrukciou prípadu, scenáristka sa iba inšpirovala celým prípadom.

Kauza Cervanová sa ťahá už 27 rokov. Telo 19-ročnej študentky medicíny Ľudmily Cervanovej našli 14. júla 1976 v riečke Čierna voda na okraji Kráľovej pri Senci. Utopili ju 9. júla toho istého roku.