Znovu vychádza album The Beatles "Let It Be"

BRATISLAVA 21. septembra (SITA) - Známy album skupiny The Beatles "Let It Be" príde v novembri na trh opäť v originálnom prevedení. Vďaka digitálnej technike štúdia Abbey Road sa podarilo dosiahnuť vernú kópiu zvuku, ako znel počas pôvodného nahrávania.

