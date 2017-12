Nagy: S Jožom nás spája alkohol

„S Jožom sme zistili, že máme spoločný názor na alkohol. On ho pije, ja ho milujem,“ povedal Peter Nagy na tlačovej konferencii pred začiatkom megakoncertu, prečo sa rozhodol prijať ponuku hrať na tejto monštruóznej akcii.

22. sep 2003 o 10:00

Českí novinári, ktorí nechápali, prečo na Letenskej pláni v nedeľu vystúpi aj v ich krajine veľmi populárny Meky Žbirka, dostali priame vysvetlenie: „Vzťahuje sa to ešte k sľubu, ktorý som dal Jožovi po jeho nešťastnej nehode. Vtedy som ho navštívil v nemocnici a povedal mu, že keď bude niečo potrebovať, stačí zavolať a ja prídem. A vidíte, som tu.“

Žbirka vraj do poslednej chvíle neveril, že sa dá podobná akcia zorganizovať: „Potom ma viezli autom a ukázali mi billboardy, na ktorých stálo, že Elán vystúpi v Prahe. Pripadá mi to ako zázrak.“ Oldřich Říha, gitarista Katupultu, sa priznal, že bratislavskej skupine táto česká rocková legenda 70. a 80. rokov spláca dlh. „V osemdesiatych rokoch nás zakázali. Elán vtedy vyhral Zlatého slávika, ale Ráž sa nebál a pred kamerami povedal, že sme ho mali dostať my. Dodnes som mu vďačný.“

A čo na tému Megakoncert povedali členovia Elánu? „Hráme tu, lebo máme zmluvu,“ pohotovo vysvetlil gitarista skupiny Ján Baláž. To, že to Elán robí iba pre peniaze po výrokoch Ráža pre českú tlač, už nikomu neprišlo čudné. Dokonca ani oni samotní vraj v sobotu nevedeli, koľko kapela dostane za vystúpenie: „Bohuprisahám, fakt neviem,“ tvrdil Ráž. Podľa neoverených zdrojov by mala skupina dostať viac ako milión českých korún.

Organizátori akcie tajili počet predaných lístkov. Odhaduje sa, že na ploche bolo v sobotu večer viac než 70-tisíc ľudí. (peb)