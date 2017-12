CD/KLASIKA

nové CD na trhu

22. sep 2003 o 17:00

Péteris Vasks: String Quartet No. 4

Kronos Quartet. Vydal Nonesuch/Warner music.

Jeden z najznámejších súborov túto sezónu oslavuje už tridsiate výročie svojej púte pri popularizovaní klasickej hudby. Darček k jubileu sa rozhodol priniesť aj vydavateľ veľkorysou ponukou na tri monotematické albumy, ktoré prichádzajú na trh naraz. Na jeden z nich Kronosáci premiérovo naštudovalo a nahralo sláčikové kvarteto litovského skladateľa Peterisa Vasksa. Päťčasťová kompozícia obsahujúca litovskú ľudovú pieseň vznikla na špeciálnu objednávku súboru zo San Francisca, známeho iniciovaním nových diel. Autor (1946) o nej povedal: „Pri práci som často premýšľal o čerstvo skončenom storočí. Moje myšlienky boli ponuré. Bolo tu tak veľa krviprelievania a ničenia, ale našťastie sila lásky a ideálov pomáhala udržať svet v rovnováhe. O tom všetkom som chcel hovoriť vo svojom kvartete“.

Steve Reich, Beryl Korot: Three Tales

Steve Reich Ensemble, Synergy Vocals, dir. Bradley Lubman. Vydal Nonesuch/Warner Music.

Druhá novinka z rovnakého vydavateľstva je prvým CD/DVD projektom v jeho histórii. Obsahuje „dokumentárnu video-operu“ známeho amerického minimalistu Steva Reicha, ktorú vytvoril v spolupráci s filmárkou Beryl Korot. Trojčasťové multimediálne dielo je zhodou okolností tiež reflexiou 20. storočia: na troch emblematických udalostiach (havária vzducholode Hindenburg, atómové pokusy na atole Bikini a naklonovanie ovce Dolly) tvorcovia ukazujú kúzlo a riziká vplyvu moderných technológií na spoločnosť. Hudba i obraz pracujú s archívnymi materiálmi a využívajú aj výpovede renomovaných súčasných vedcov. Pozoruhodný projekt mal minulý rok premiéru na hudobnom festivale vo Viedni, uvidíme ho niekedy aj u nás?

Richard Strauss: Die Ägyptische Helena

American Symphony Orchestra, Deborah Voigt, dir. Leon Botstein. Vydal Telarc/Divyd.

Známy dirigent Leon Botstein sa opäť pustil do nemeckého klasika 20. storočia - tentoraz si vybral jeho menej hrávanú operu Egypťanka Helena. Hoci to nebol jeho pôvodný zámer, Strauss vytvoril trilógiu „svadobných“ diel, ktorú uzatvára mytologická opereta o Trójskej Helene na Hofmannsthalove libreto. Pre hlavnú postavu skladateľ napísal jediný belcantový part vo svojej kariére. Pôsobivá nahrávka vznikla na koncerte v Lincolnovom centre v New Yorku, podľa verzie diela z roku 1928.

Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7, Theme & variations

Jacques Loussier trio. Vydal Telarc/Divyd.

Posledná novinka je trochu „neklasická“. Pianista Jacques Loussier prichádza po Bachovi, Vivaldim, Debussym či Ravelovi s ďalším pokusom o preloženie známeho diela známeho skladateľa do džezového kódu. Tentoraz prišla na rad známa téma s variáciami z 2. časti Beethovenovej Symfónie č. 7. Loussier má ďaleko k postmoderným prerábaniam klasiky, aké robí napríklad jeho mladší kolega Uri Caine - v jeho prístupe cítiť pietu k pôvodným partitúram a noblesa, s akou ich jeho trio už štyri dekády prepracúva, môže uraziť len najväčších puritánov. Takáto hudba sa mohla zrodiť len vo Francúzsku. (her)