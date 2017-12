EMI potvrdila, že rokuje o fúzii s Warner Music

LONDÝN 22. septembra (SITA, Reuters) - Britská nahrávacia spoločnosť EMI Group, ktorá spolupracuje napríklad so skupinou Rolling Stones, v pondelok potvrdila, že opäť rokuje s AOL Time Warner o možnosti ...

22. sep 2003 o 15:00 SITA

LONDÝN 22. septembra (SITA, Reuters) - Britská nahrávacia spoločnosť EMI Group, ktorá spolupracuje napríklad so skupinou Rolling Stones, v pondelok potvrdila, že opäť rokuje s AOL Time Warner o možnosti fúzie s nahrávacím štúdiom tejto americkej mediálnej skupiny. EMI, ktorej sa fúzia pred tromi rokmi kvôli antimonopolným úradom nepodarila, navrhla, že prevezme Warner Music za 1,5 mld. USD, uviedli nemenované zdroje. "Diskusie sú v počiatočnej fáze a nie je isté, či dospejú k dohode, ktorá by bola prijateľná pre obe strany," potvrdila EMI.

Kombinácia EMI-Warner by spojila umelcov rôzneho hudobného zamerania, od kráľovnej popu Madonny po rockovú skupinu Radiohead. Vznikla by tým druhá najväčšia hudobná spoločnosť na svete s približne 24-percentným podielom na trhu. Jednotkou v odvetví je Universal Music.

AOL Time Warner, ktorý zahŕňa televíznu stanicu CNN, časopis Time a filmové štúdia Warner Bros., by mala podľa nemenovaných zdrojov v novovzniknutej spoločnosti 25-percentný podiel. AOL Time Warner, ktorá sa čoskoro vráti k pôvodnému názvu Time Warner, sa minulý týždeň rozhodla rozšíriť pole uchádzačov o divíziu Warner Music, pretože jej rokovania s nemeckým Bertelsmannom na poslednú chvíľu skrachovali, uvádzajú zdroje. Rokovania firiem AOL Time Warner a Bertelsmann týkajúce sa spoločných nahrávacích štúdií však údajne pokračujú. Fúzia Warneru a BMG, divízie Bertelsmannu, by zlúčila štvrtú a piatu najväčšiu hudobnú spoločnosť na svete, čím by vznikol podnik v hodnote vyše 2 mld. USD s 23-percentným podielom na trhu.

(1 USD = 41,241 SKK)