Christinu Aguilerovú priťahuje pohľad na ženy a miluje sex

22. sep 2003 o 23:16 TASR

Los Angeles 22. september (TASR) - Americká hviezda speváckych pódií Christina Aguilerová pokladá za vzrušujúcejší pohľad na ženy ako na mužov a neskrývane prezrádza, že miluje sex.

"Rada sexujem. Je to zábavné. A nemohla by som sa za to cítiť vinná. Sex je veľmi prirodzená aktivita. Je obzvlášť dôležité byť otvorený a povedať, čo si o sexe myslíte. Pokladám za úplne nespravodlivé tvrdiť, že dievča, ktoré rado spí s rôznymi chlapcami, je nazývané cundra, zatiaľ čo chlapec, ktorý dostal do postele veľa dievčat, je hrdina," uviedla pre nemecké noviny Netzeitung dvadsaťdvaročná speváčka, ktorá práve odštartovala turné po Nemecku.

Na poznámky o svojom vzhľade reaguje: "Milujem experimentovanie so svojou sexualitou. Chcem skúšať toľko, koľko je to len možné. Bolo by odo mňa nesprávne skrývať túto stránku mojej osobnosti."

Čerstvá tmavovláska tiež tvrdí, že ženy sú viacej sexi a lepšie flirtujú ako muži. "Máme lepší zmysel pre svoje telo, môžme flirtovať lepšie a sme jednoducho viac atraktívnejšie. Keď sa muži snažia byť sexi, skoro vždy to dopadne hrozne. Znervóznejú a správajú sa ako idioti, bez ohľadu na to, koľko majú rokov. Sú trápni."

Poznamenáva, že rada chodieva do večerných podnikov a ráno býva neznesiteľná. Okrem toho považuje za veľmi nenáležité, keď ju niekto žiada, aby vstávala pred obedom.