Bill Cosby sa neprestáva smiať

Do svetiel rámp na 55. ročníku Emmy sa postavil aj komik Bill Cosby (1937). V čiernom obleku a v čiernych okuliaroch pôsobil ako tajomný Man in black. Hneď sa však demaskoval a so širokým cosbyovským úsmevom pozdravil publikum. Hviezda zo seriálu Raymonda

23. sep 2003 o 10:00 ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Písmo: A - | A + 0

Muž v čiernom Bill Cosby si prevzal na Emmy cenu Boba Hopa za celoživotný prínos. FOTO – ČTK/AP

má každý rád Ray Romano mu odovzdal humanitárnu cenu Boba Hopa za celoživotný prínos. Podľa prezidenta Americkej televíznej akadémie Brycea Zabela je táto cena v rukách správneho muža v správnom čase. Bill Cosby so svojím povestným humorom odvetil, že v lepších rukách ani byť nemohla. A vzápätí počudovane zvolal: „To už som taký starý, že rekapitulujú môj život?“ Muž ako on má dôvod spokojne sa obzrieť dozadu. Publikum ho stále miluje, v USA získal všetky dôležité filmové ocenenia a na jeho bankovom konte sa nachádza vyše 300 miliónov dolárov. Dosť dôvodov na skutočnú oslavu. Kariéra Billa Cosbyho trvá už vyše štyridsať rokov. Jeho televízny debut s názvom I Spy rozbil v polovici šesťdesiatych rokov všetky rasové bariéry v televízii a priniesol mu tri Emmy. Ďalší vrchol jeho slávy pochádza z rokov 1984 – 1992, keď účinkoval v dnes už klasickom sitcome Show Billa Cosbyho. Získal zaň dva Zlaté glóbusy a Cosbyho popularita sa rozliala do mnohých krajín sveta, vrátane Slovenska. Dnes už Cosby pôsobí najmä ako producent a scenárista. Bill Cosby musel však v živote ustáť aj tvrdšie nárazy. V roku 1997 mu rukou beštiálneho vraha zahynul v Los Angeles dvadsaťsedemročný syn Ennis. Smrť jediného syna bola tým najbolestnejším, čo sa doteraz hollywoodskemu komikovi prihodilo. ,,Ennis bol mojím hrdinom,“ povedal skrúšene. Krátko po Ennisovej smrti ho zasiahla ďalšia rana. Musel priznať, že okrem štyroch manželských detí má aj jednu dcéru z mimomanželského vzťahu. Jeho manželka Camille, s ktorou je Bill ženatý takmer štyridsať rokov, túto neveru spred mnohých rokov svojmu mužovi odpustila. ,,Nikdy sa nesmieme prestať smiať. Pomaly zistíte, že sa naozaj oplatí žiť,“ hovorí Cosby úplne vážne. A publikum je dojaté k slzám.