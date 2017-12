Julio Iglesias ide do dôchodku

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - "Som určite najlepší spevák mojej generácie a najlepší na svete v mojom rodnom jazyku," povedal o sebe Julio Iglesias bez akejkoľvek skromnosti. Pravdou však je, že počas ...

23. sep 2003 o 17:55 SITA

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - "Som určite najlepší spevák mojej generácie a najlepší na svete v mojom rodnom jazyku," povedal o sebe Julio Iglesias bez akejkoľvek skromnosti. Pravdou však je, že počas svojej 35-ročnej kariéry predal viac svojich platní (250 miliónov albumov) ako ktorýkoľvek iný spevák. Každých 30 sekúnd hrajú niekde na svete v rozhlase jeho pieseň. S 2 650-timi zlatými a platinovými platňami je dokonca vhodný pre Guinnessovu knihu rekordov. Dnes sa tento spevák dožíva 60. rokov.

Keď mal 19 rokov, ležal po autohavárii 20 mesiacov bez pohnutia v nemocnici. Z jeho sľubnej kariéry brankára v klube Realu Madrid nezostalo nič. Začal teda spievať. Napriek zmene zamestnania však napĺňal štadióny. Po víťazstve na hudobnom festivale v Benidorme naspieval 80 platní vo viacerých jazykoch a jeho duet All of You s Dianou Rossovou sa stal svetovým hitom.

Španiel Julio Iglesias žije so svojou rodinou na Miami, kam sa odsťahoval potom, ako mu v roku 1981 uniesli baskickí separatisti otca, známeho gynekológa, a po 19 dňoch prepustili výmenou za vysoké výkupné.

Jeho súkromný život bol tiež turbulentný. V roku 1971 sa oženil s dcérou filipínskeho diplomata Isabel Preyslerovou, s ktorou má medzičasom tri dospelé deti (Julio Jose, Enrique a Chaveli). Od roku 1992 žije s Holanďankou Mirandou Rijnsburgerovou, s ktorou má 4 deti.

Iglesias môže vykonávať aj advokátske povolanie, keďže pred dvoma rokmi dokončil štúdium medzinárodného práva, ktoré začal študovať pred 33 rokmi.