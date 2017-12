V Londýne zverejnili zoznam kandidátov na British Independent Film Award

24. sep 2003 o 18:40 TASR

Londýn 24. septembra (TASR) - Predstaviteľ filmového Gandalfa v Tolkienovej trilógii Pán prsteňov herec Ian McKellen prevezme 4. novembra na scéne Hammersmith v Londýne ocenenie za osobný prínos k rozvoju britského filmového priemyslu Variety U.K. Personality award.

Najčastejším kandidátom na ocenenie pre špičkové diela nezávislej britskej filmovej scény (British Independent Film Award), ktoré rozdajú v spomínaný deň, je triler o ilegálnych imigrantoch žijúcich v Londýne - Dirty Pretty Things, ktorý sa o cenu bude uchádzať v siedmich kategóriách, vrátane kategórií najlepší film, najlepší režisér (Stephen Frears), ako aj najlepší mužský predstaviteľ a najlepší nováčik (v oboch prípadoch Chiwetel Ejiofor).

O cenu pre najlepšieho herca sa budú uchádzať aj Ewan McGregor (Young Adam), či Američan Joaquin Phoenix (Buffalo Soldiers), medzi kandidátkami na ocenenie najlepšej herečky figurujú Helen Bonham Carter (The Heart Of Me), Tilda Swinton (Young Adam) a Samantha Morton (In America).

V kategórii najlepší film nominovali popri spomínanom favoritovi Dirty Pretty Things na ocenenie ešte diela 28 Days Later, Buffalo Soldiers, The Magdalene Sisters a Young Adam.

