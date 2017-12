Koncerty budú prechádzkou najväčších hitov

Aké pesničky si budú môcť fanúšikovia Richarda Müllera vypočuť na jeho koncertnom turné ‘03 Tour, ktoré sa dnes začína ...

25. sep 2003 o 12:00 PETER BÁLIK

FOTO – KEY ART PRODUCTION

Aké pesničky si budú môcť fanúšikovia Richarda Müllera vypočuť na jeho koncertnom turné ‘03 Tour, ktoré sa dnes začína v Žiline a vyvrcholí v októbri v londýnskej Astórii? Jeho domovská stránka už avizovala, že koncertný repertoár budú tvoriť predovšetkým hity, vychádzajúce z rôznych zákutí jeho impozantnej hudobnej kariéry. Tá sa začala v prvej polovici osemdesiatych rokov v elektronickej skupine Banket a nepretržite pokračuje až do dnešných dní. Na november je naplánovaný jeho nový „americký“ album Monogamný vzťah.

Šeban, Leško, Filip a Tásler

Väčšina jeho pesničiek vznikla v tandeme s blízkymi spolupracovníkmi – Andrejom Šebanom, Henrichom Leškom, Jarom Filipom alebo Ivanom Táslerom. Na avizovanej novinke, ktorá vznikla v newyorskom štúdiu, si všetky skladby napísal sám. „Nie všetky moje známe pesničky sú aj moje najobľúbenejšie,“ povedal spevák a skladateľ počas vydania jeho výberového albumu Retro (2002). A ktorý z vlastných hitov nemôže ani cítiť? Je to hyperznáma Po schodoch, ktorú napísal Daniel Mikletič a Vašo Patejdl. Ale aj tá sa nachádza medzi avizovanými pesničkami, ktoré Müller a jeho sprievodná skupina Ivana Táslera odohrajú v rámci ‘03 Tour.

Koncertný program budú tvoriť pesničky z deväťdesiatych rokov a z prelomu tisícročí. Z elektronického obdobia Banketu by mali zaznieť spomínaná skladba Po schodoch a Tlaková níž. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa potom Richard Müller dal dohromady s Henrichom Leškom pre komorný album Neuč vtáka lietať, z ktorého by mal zaznieť ešte federálny hit – Nebude to ľahké. „Je to úprimný, dospelý a najlepší album,“ povedal vtedy spevák pre časopis Rock and Pop.

Sentimentálny človek

Na ďalšom albume 33 v roku 1994 po prvýkrát spolupracoval s Jarom Filipom. Za veľmi krátky čas napísali spolu toľko pesničiek, že Müller získal materiál na tri ďalšie platne. Prvá z tejto série LSD (1996) je tvrdá, rocková, ale trocha paradoxne sa z nej ako hit presadila pomalá a hĺbavá Cigaretka na dva ťahy, „Som vlastne taký sentimentálny človek… Mám rád pomalé skladby, aj posledné dva hity boli pomalé – Cigaretka a Milovanie v daždi,“ vysvetľuje Richard Müller.

Z nasledujúcej nahrávky Nočná optika (1998) si ľudia zapamätali predovšetkým titulnú skladbu. Müller sa pokúsil vytvoriť pokojný pesničkový album, čo si zopakoval aj na nasledujúcom, podľa mnohých jeho najslabšom CD, Koniec sveta (1999). Z toho však pochádzajú dva hity: Naša láska letí a Koniec sveta. „Niekde som sa dočítal, že na 9. 9. ‘99 je naplánovaný koniec sveta. Aj keď skutočný koniec sveta nebude, tak si aspoň jeden pripravím ja,“ povedal spevák.

Richard Müller a hosté (2000) je vôbec jeho prvým českým albumom, kde po prvýkrát využil služby frontmana IMT Smile Ivana Táslera. Na texty Michala Horáčka, ktorý pre neho spolu s Petrom Hapkom napísal pieseň Štěstí je krásná věc, vznikli Táslerovým pričinením skladby, ktoré sa v krajine našich susedov stali malými hymnami – Srdce jako kníže Rohan a Baroko. Stalo sa tak aj napriek drogovej afére a pretriasaniu jeho osobného života na verejnosti. „Moja popularita nepomerne stúpla, pretože na moje koncerty začalo chodiť podstatne viac ľudí, ale nakoniec zostala iba hudba. Müller už nie je navždy spojený so škandálom, ale s Knížetěm Rohanem a s Barokom. Ľudia si už nepovedia, aha to je ten, čo sa opíja, to je náš Růžička.“

Taký, aký v skutočnosti je

Momentálne najobľúbenejšou nahrávkou Richarda Müllera je ‘01 z roku 2001. Spevákove „recitačné“ šansonierstvo je potlačené, zostali len jednoduché pesničky postavené na akustickej gitare Ivana Táslera – Spočítaj ma, Dočista, Nahý II., Rieka a Dve líšky. „Túžil som nahrať album, ktorý by ma odrážal takého, ako v skutočnosti som a akým chcem aj byť,“ uzatvára Müller.

Müller live – beznádejne vypredané!

BRATISLAVA – Fanúšikovia Richarda Müllera, ktorí si nestihli zakúpiť lístky na jeho koncertnú šnúru, majú smolu. Všetky koncerty sú beznádejne vypredané.

Müller, sprevádzaný skupinou Ivana Táslera, vystúpi na deviatich koncertoch, ktoré by malo doplniť vystúpenie v londýnskej Astórii (14. 10.). Táslerova skupina ho sprevádzala aj na vypredanom koncerte v pražskej Lucerne v decembri 2001. Záznam z akcie vyšiel vlani na DVD nosiči.

Na ‘03 Tour bude Ivan Tásler Band rozšírený o dychovú sekciu pod vedením českého saxofonistu Františka Koppa. V úlohe hostí, ktorým bude patriť úvod koncertov, sa na slovenskej časti turné predstaví spomínaná, mimoriadne populárna česká skupina Kryštof a v českej časti turné Anna K. & Band. Skupina Kryštof však nevystúpi na doplnenom treťom bratislavskou koncerte v ŠH na Pasienkoch. Náhrada za túto českú skupinu ešte včera nebola známa. Na Müllerovom turné bude účinkovať aj špeciálny hosť: Iva Bittová s DJ Javasom. Podľa informácie zo stránky www.muller.sk by Bittová mala hrať okrem huslí aj na trúbke. (peb)