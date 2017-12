Už aj Anthony Hopkins má svoju hviezdu na Chodníku slávy

25. sep 2003 o 9:00 SITA

HOLLYWOOD 25. septembra (SITA/Reuters) - Oscarom ovenčenému britskému hercovi Anthonymu Hopkinsovi sa v stredu splnil sen, ktorý mal ešte ako mladý herec vo Walese. Na hollywoodskom Chodníku slávy dostal tiež svoju hviezdu. Po odhalení hviezdy, 2237. na chodníku, 65-ročný herec pozdravil svojich fanúšikov zdvihnutou rukou zovretou v päsť. Okrem iných mu zatlieskali aj jeho žena Stella a kolegovia z filmov Jodie Fosterová a Gary Sinise.

"Keď som začal s herectvom, mojim snom bolo prísť sem, do Hollywoodu. Viete, Hollywood je stavom mysle... je synonymom pre továreň na sny," vyhlásil pred tlieskajúcim davom. Herec potom porozprával, ako sa prechádzal po slávnom bulváre v roku 1973, keď po prvýkrát Hollywood navštívil. "Je to ako sen. Je to pre mňa symbolické, preto že som nemohol vedieť, že tu budem tiež. Je to česť," dodal.

Hopkins debutoval v roku 1973 v snímke "Lev v zime" v úlohe kráľa Richarda Levieho srdca. Za svoj výkon vo filme "Mlčanie jahniatok" získal v roku 1991 od Filmovej akadémie sošku Oscara za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe. Medzi jeho najbližšie projekty patrí úloha matematického génia s Gwyneth Paltrowovou v snímke "Proof" (Skúška) a úloha Ptolemaia vo filme Olivera Stonea "Alexander Veľký".