Nový český muzikál so slovenskou príchuťou

25. sep 2003 o 16:58 TASR

Praha 25. septembra (TASR) - Hneď tri Slovenky alternujú v najnovšom českom muzikáli Rebelové v hlavnej úlohe Terezy. Okrem dvojičiek Veroniky a Daniely Nízlových sa bude ako Tereza objavovať aj Zdenka Trvalcová - príležitosť dostane už v piatok na prvej premiére. Po jej boku sa v pražskom divadle Broadway v úlohe Bugyny predstaví ďalšia Slovenka Alžbeta Stanková.

"Premiéra je plná Sloveniek, ktoré sa hrajú na nefalšované Češky. Na tom je vidieť, aká je v Českej republike absencia talentov," okomentoval pre TASR režisér muzikálu Filip Renč. Pred premiérou sa na muzikál predalo už 40.000 vstupeniek.

"Slovenské herečky a speváčky sú skvelé. Majú temperament, asi je to tá ďvýchodnáď krv, ktorá sa valí do Prahy, do rôznych divadiel. A je to dobre, pretože majú šmrnc. Napríklad, ako Betka Stanková, Veronika s Danielou Nízlové, a - na prvom mieste - Zdenka Trvalcová," ocenil autor muzikálu aj rovnomenného filmu.

"Obdivujem ich, aj ako sa naučili hovoriť ako-tak plynulou češtinou. Majú tam hrozne ťažké výstupy, činohru a spev po česky. Je to dosť ťažké pre dievčatá, ktoré nikdy neopustili Slovensko. Bola to drina, ale zvládli to dobre," dodal.

Slovenskú príchuť bude mať aj druhá premiéra najnovšieho českého muzikálu. V sobotu 27. septembra na pódiu vystúpi jedna z dvojičiek ako Tereza a jej spolužiačku Julču bude hrať Zdenka Trvalcová. V trojlístku vojenských zbehov, ktorí sú hlavnými mužskými postavami, budú Slováci dvaja: Ján Slezák ako Šimon a Juraj Bernáth ako Eman.

Po troch mesiacoch má Renč najväčšiu radosť zo slovenských dvojičiek, ktoré dokázali prekonať prekážky. "Radosť mi urobili sestry Nízlové, ktoré za tie tri mesiace spravili obrovský kus práce. Dokonca sme na začiatku uvažovali, že to s nimi asi nepôjde, že to asi nedokážu... Ale skutočne zapracovali a na javisku vyzerajú dobre a nie je ani veľmi počuť, že tá ich čeština nie je originál. Mám s nimi dobré skúsenosti," konštatoval režisér na adresu Daniely a Veroniky, ktoré v polovici mája oslávili 17. narodeniny.

Koproducentom muzikálu Rebelové a autorom jednej z nových piesní je známy český hudobník Michal David. Jeho pieseň nesie názov Hymna udavačov a nahral ju so skupinou Golem.

Autori označujú najnovší český muzikál skôr za multimediálnu show, okrem slova, spevu, hudby a tanca dostane priestor aj film na 14 plátnach! "Nepremietame film, ktorý sme pred rokmi nakrútili, ale celkom nový projekčný design, ktorý nerozpráva príbeh, ale výtvarne dotvára scénu, rozmnožuje choreografické výstupy a znásobuje emócie z javiska," dodáva režisér.