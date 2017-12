Thália začína premiérou Cirkusový sen sériu predstavení pre detského diváka

Košice 25. septembra (TASR) - Celoslovenskou premiérou rozprávky Petra Cibulu Cirkusový sen začína túto divadelnú sezónu maďarské divadlo Thália v Košiciach sériu štyroch predstavení určených pre detského diváka.

Umelecký šéf Thálie Attila Bocsárszky priznal, že dosiaľ hry pre deti a mládež trochu zanedbávali. Majú však ambíciu od tejto sezóny situáciu napraviť. Snahu priviesť do hľadiska mladých divákov zdôvodnil potrebou vychovávať ich a privykať na návštevy divadla. "Možno tak aspoň u niektorých vzbudíme záujem o divadelné umenie a keď vyrastú, ostanú divadlu verné," dodal.

Okrem spomínanej rozprávkovej premiéry, ktorá sa uskutoční 29. septembra, pripravuje Thália pre deti rodinné predstavenie muzikálu Povala a vo svojom komornejšom štúdiu interaktívnu bábkovú rozprávku a jedno hosťovské vystúpenie.

Spojovacím článkom detských predstavení, na ktoré sa už predalo takmer 700 permanentiek, je postava klauna. Na každom predstavení bude návštevníkov vítať vo foyeri a deti ozdobí šatkou o označením konkrétneho predstavenia. Klaun je zatiaľ bez mena - to by mu mali do decembra vymyslieť malí návštevníci. Má však vlastnú poštovú adresu, na ktorú mu môžu deti písať a posielať svoje postrehy a obrázky z predstavení.

Rozprávka Cirkusový sen hovorí o osamelosti a problémoch dieťaťa ale aj o význame rodinného zázemia. Podľa autora, ktorý je zároveň režisérom predstavenia, chce pomôcť zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a deťmi. "Myslím si, že je potrebné o tom hovoriť, aby si deti uvedomili, že na nich rodičia nezabúdajú, hoci na nich majú málo času a dospelí aby si zase uvedomili, že aj dieťa má svoje starosti a problémy," dodal Cibula.