V Londýne odovzdali ceny najlepším interpretom hudby černošského pôvodu

Londýn 26. septembra (TASR) - Americký spevák Justin Timberlake získal vo štvrtok večer na odovzdávaní cien MOBO (hudby černošského pôvodu) v Londýne ...

26. sep 2003 o 1:11 TASR

Londýn 26. septembra (TASR) - Americký spevák Justin Timberlake získal vo štvrtok večer na odovzdávaní cien MOBO (hudby černošského pôvodu) v Londýne ocenenie pre najlepšieho R&B interpreta, ktoré vyfúkol kolegyniam Ashanti, Beyonce Knowlesovej, Kelly Rowlandovej a Terri Walkerovej.

Timberlake, jediný mužský kandidát v uvedenej kategórii, sa uchádzal aj o cenu pre najlepší album. Tú si však napokon odniesol za album Get Rich or Die Tryin najúspešnejší interpret večera - rapper 50 Cent, ktorého ocenili tiež ako najlepšieho hiphopového interpreta a za najlepší singel (In Da Club).

Big Brovaz, šesťčlenná skupina z britskej metropoly, si prišla po cenu pre najlepšieho nováčika. Spolu s hudobníkom Punjabi MC ich vyhlásili na ôsmom výročnom udeľovaní cien MOBO v londýnskej Royal Albert za najlepších britských umelcov.

Naprázdno neodišla ani Christina Aguilerová, keď dostala cenu za najlepšie video (Dirrty), módnym idolom sa stala speváčka L'il Kim. Gitaristu a speváka Georgea Bensona ocenili za životné dielo, pokým kapele Kool & The Gang odovzdali cenu za vynikajúce úspechy.

Ceny MOBO udeľujú v celej škále hudby černošského pôvodu - R&B, hiphop, rap, džez, reggae a gospel - interpretom každej farbi pleti. O oceneniach vo väčšine kategórií rozhoduje hlasovaním verejnosť.