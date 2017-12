Unikátne divadelné predstavenie v Žiline

26. sep 2003 o 12:00

ŽILINA - Dnes o 19.00 h bude z hlavnej železničnej stanice v Žiline vypravený nezvyčajný vlak. Budú v ňom sedieť umelci, ktorí pripravili ambiciózny divadelný projekt Cesta do stanice. Ten je otváracou produkciou nového kultúrneho centra, nachádzajúceho sa v priestoroch stanice Žilina-Záriečie, kam bude vlak smerovať.

Cestujúci, ktorí si kúpia špeciálny lístok-vstupenku, budú svedkami prvej časti unikátnej performance, ktorá vznikla ako výsledok dvojtýždňového workshopu za účasti mladých umelcov z jedenástich európskych krajín pod vedením slovenského režiséra Viliama Dočolomanského a veterána pouličných projektov Nóra Per Spildra Borga. Veľkolepé predstavenie bude po vystúpení z vlaku pokračovať v priestoroch malej stanice a malo by trvať viac než dve hodiny. Počas nich diváci uvidia v akcii členov divadelného súboru Farma v jeskyni, nórskej skupiny pouličných umelcov Stella Polaris, poľský Teatr Plastyczny Makata a ďalších účinkujúcich.

O hudbu sa postarala džezová hudobníčka Miriam Bayle o a celej akcii vznikne film režiséra Róberta Švedu. Krstná mama projektu Magda Vášáryová vypraví špeciálny vlak do žilinskej stanice v rovnakom čase aj v sobotu, keď sa uskutoční repríza a súčasne posledné uvedenie ambiciózneho predstavenia. To je totiž viazané na konkrétny priestor, a preto ho už nie je možné inde zopakovať. Viac sa dozviete na www.stanica.sk . (her)