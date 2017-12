Najlepší album je Springsteenov

Americký pesničkár Bruce Springsteen dostal na svoje 54. narodeniny pekný darček. Podľa aktuálnej publikácie Music Guide od populárneho vydavateľstva Zagat Surwey je jeho platňa Born To Run najlepším albumom v histórii populárnej hudby.

Na druhom a treťom mieste sa medzi vybranou tisíckou ocitli The Beatles s Abbey Road a Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band. Pôvodný zoznam, ktorý zostavili hudobní odborníci, obsahoval 2500 albumov. Fanúšikovia potom vyberali päť najobľúbenejších platní a ostatné albumy oznámkovali stupnicou od nuly do 30 bodov.

Bruce Springsteen nahral Born To Run v roku 1975 a Zagatova príručka ju označila za „plastickú víziu amerického tínedžerského romantizmu, ktorá sľubuje nekonečnú sobotňajšiu noc“. Táto nahrávka, z ktorej pochádzajú hity ako Thunder Road alebo Born To Run, definovala Springsteena ako básnika stratených duší a nedosiahnuteľných snov, ale aj jednoduchých pesničiek o dievčatách. Naproti tomu beatlesácku Abbey Road encyklopédia označila za „Sixtínsku kaplnku rocku“.

Najmladšou nahrávkou medzi desiatimi najúspešnejším albumami všetkých čias je Achtung Baby od U2 z roku 1991. Štvorica Írov na čele so spevákom Bonom má v Top 10 ešte album The Joshua Tree. Okrem toho sa medzi vyvolenými nahrávkami nachádzajú White Album a Revolver od The Beatles, Kind of Blue od Milesa Davisa, opäť Springsteen a jeho Darkness on the Edge of Town a Pink Floyd s Dark Side of the Moon.

Vydavateľ Tim Zagat dúfa, že výber nahrávok rozprúdi debatu medzi fanúšikmi a čitateľmi: „Dúfam, že kniha prinesie menšiu kontroverziu. Ľudia môžu debatovať o tom, či Mozart je lepší skladateľ ako Bob Dylan.“ Príručka obsahuje aj rebríčky 12 albumov z 22 žánrov od blues, cez klasiku až po hip-hop.

Ankety o najlepšie albumy všetkých čias nie sú v hudobnom šoubiznise ničím výnimočným. V podobných rebríčkoch sa v minulosti na prvých umiestnili albumy od The Beatles, Velvet Underground, Marvina Gaya, Nirvany či Radiohead. Springsteenova nahrávka sa na prvom mieste umiestnila vôbec po prvýkrát.

Nakladateľ Tim Zagat sa preslávil vďaka jeho sprievodcom po reštauráciách, ktoré vychádzajú z prieskumov medzi zákazníkmi. Teraz vydáva aj cestovných sprievodcov, ale aj prehľady najobľúbenejších internetových adries.

