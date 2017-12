Zomrel rockový spevák Robert Palmer

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Britský rockový spevák Robert Palmer v piatok zomrel v Paríži vo veku 54 rokov na srdečný záchvat. Do Paríža odišiel na dva dni, aby si oddýchol po nahrávaní v Británii, ...

26. sep 2003 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Britský rockový spevák Robert Palmer v piatok zomrel v Paríži vo veku 54 rokov na srdečný záchvat. Do Paríža odišiel na dva dni, aby si oddýchol po nahrávaní v Británii, uviedol jeho manažér. Potom mal odísť do Švajčiarska, kde už žil 16 rokov.

Pred tým, ako sa vydal na sólovú dráhu, bol Palmer členom niekoľkých britských rockových skupín. V osemdesiatych rokoch sa presadil hitmi ako Addicted to Love či Simply Irresistible. Obe piesne boli známe aj ako videoklipy, v ktorých Palmera sprevádzali výrazne a kontrastne nalíčené dievčatá v minisukniach.

V roku 1985 vytvoril tiež skupinu s Johnom a Andym Taylorom z Duran Duran. Nahrali niekoľko hitov vrátane Communication a Get it On.