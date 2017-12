víkendová výstava

Porotca chce trienále ukázať aj Prahe

27. sep 2003 o 0:00

Z tvorby Radomíra Postla.

Radomír Postl: Plagáty, České centrum v Bratislave, kurátor Zdeno Kolesár, trvanie do 3. októbra

Výstava je súčasťou sprievodných podujatí Trienále plagátu Trnava. Český výtvarník Radomír Postl (1939), ktorý má v súčasnosti slobodné povolanie, bol v čase normalizácie nežiaducim autorom a len raz sa mu podarilo zrealizovať výstavu. Robotník na píle, pomocník zootechnika, tlačiarenský grafik či učiteľ v učilišti sa dočkal satisfakcie až po páde komunistického režimu a dnes je zastúpený v zbierkach najprestížnejších svetových múzeí a galérií.

„Keď sme boli mladí, tak sme všetci mali paletu a olejové farby, uznávali sme len olejomaľbu. Našťastie som v živote natrafil na múdrych ľudí, a tí ma nasmerovali na grafický dizajn, ktorý sme dovtedy podceňovali. Koniec koncov mnohí majú tento názor dodnes,“ vraví Postl. „Divák, vyhľadávajúci takzvané voľné umenie, ide do galérie za dielom, je pripravený vnímať, predpokladá, dúfa, že bude dielom oslovený,“ pokračuje vo svojom uvažovaní. „Dobrovoľne a rád sa vytrhne z každodenného zhonu, prichádza naladený.“

Ale je veľa aj tých, ktorí naladení nie sú, za dielom nepôjdu, bežia životom za svojou kariérou, a podľa Postla vtedy tichá výtvarná kultúra živorí v kúte „bežeckej“ arény. „Ak chcem človeku na takomto úteku niečo povedať, musím bežať s ním, alebo mu svoju správu postaviť do cesty. A práve to, verím, robí plagát, značka, obálka časopisu, teda grafický dizajn. Dúfam, možno naivne, že človek ponáhľajúci sa, uštvaný, sa síce nezastaví, je však schopný aspoň podvedome zaznamenať mihajúce sa prejavy výtvarnej kultúry, že estetický fenomén, ktorý sa mu stavia do cesty, ho raz predsa len prinúti k spomaleniu, k zamysleniu a on si zvykne na estetickosť, krásu.“

Radomír Postl bol na trienále členom medzinárodnej poroty a nešetril slovami chvály nielen na samotnú úroveň vystavených diel, ale aj organizáciu tohto veľkolepého podujatia. „Môžem len fandiť a závidieť,“ hovorí. „Vlastne môžem a urobím viac, pokúsim sa trienále ukázať aj Prahe. Mám predstavu, že podstatná časť vystavených plagátov bude prezentovaná v atraktívnych priestoroch renomovaného Mánesu.“

ALEXANDER BALOGH