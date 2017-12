Japonci sú v krajine zázrakov

Animovaná Cesta do fantázie získala tento rok Oscara pre animovaný film a vlani vyhrala festival Berlinale.

Zľava Haku, Čihiro a Beztvárnik. FOTO – ČTK

Boli to však len symbolické pocty snímke z krajiny s veľkou tradíciou kreslených príbehov. V súčasnosti dokonca práve kreslené knihy a časopisy (manga) tvoria neuveriteľných štyridsaťpäť percent zo všetkých predaných publikácií v Japonsku a mnohé tamojšie animované filmy (anime) sú už kultové aj v západnom svete.

Keď sa bratia Wachovski rozhodli svoj úspešný Matrix previesť do sveta kresleného filmu, oslovili práve špičkových súčasných animátorov, ktorí pochádzajú z Japonska. O ich kvalitách sa môžete presvedčiť sami, štyri príbehy zo série Animatrix sa dajú zadarmo stiahnuť z oficiálnej internetovej stránky www.intothematrix.com .

Korene kresleného umenia v krajine vychádzajúceho slnka sa datujú do 9. storočia, keď sa na papyrusových zvitkoch začali objavovať zvieracie karikatúry šľachty. „Bol to spôsob, ako si ľud mohol robiť z vrchnosti posmech,“ povedala pre BBC Susan Napier, autorka úspešnej knihy Anime od Akiry po Princeznú Mononoke.

„Moji rodičia verili, že bohovia a duchovia žijú všade vôkol nás. Moja generácia už v to neverí, ale mne sa myšlienka, že by sme si mali vážiť všetko okolo nás, pretože by v tom mohol byť boh alebo dobrý duch a skrýva sa v ňom život, páčila, a tak som si ich všetkých vymyslel,“ tvrdí japonský Disney Hayao Miyazaki. FOTO – ČTK

Masovo populárnym sa však japonské kreslené umenie stalo doma až na prelome 17. a 18. storočia, keď sa na lacných drevených tabuľkách začali rozširovať obrázky dobových pop idolov – hercov divadiel kabuki a najznámejších gejší. Susan Napier si myslí, že popularita kresleného umenia je spôsobená dlhodobou slabosťou Japoncov pre obrázky. Významnú úlohu zohral aj fakt, že ešte niekoľko rokov po skončení druhej svetovej vojny bola televízia luxusom, ktorý si mohli dovoliť len najbohatšie vrstvy. O popularite kresleného umenia však asi najlepšie svedčí to, že si ho moc nedovolila obmedzovať. „V Japonsku až do osemdesiatych rokov existovala pomerne silná cenzúra, ale na manga a anime si netrúfla siahnuť,“ tvrdí výtvarný teoretik a publicista Yo Takatsuki.

Manga a anime sa delia do niekoľkých žánrových podkategórií. Keď si tieto dve slová zadáte do internetového vyhľadávača, vychŕlia sa na vás státisícky odkazov na stránky z celého sveta. Cesta do fantázie je jedným z najlepších vstupov do originálneho sveta. Zaraďuje sa medzi takzvané shojo anime – príbehy o dievčatách na prahu adolescentného veku. Keď ju dávali v japonskej štátnej televízii, jej sledovanosť prekonala všetky rekordy, vrátane Titanicu.