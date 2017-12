Zomrel spevák Robert Palmer

27. sep 2003 o 0:00

LONDÝN – Známy britský spevák Robert Palmer zomrel včera v ranných hodinách v Paríži. Mal 54 rokov. Príčinou náhlej smrti bol infarkt. Britská hudobná hviezda, ktorá sa preslávila hitmi ako Addicted to Love, Some Guys Have All the Luck a Didn‘t Mean to Turn You On, bola vo francúzskom hlavnom meste nakrúcať televíznu šou. Rodák z Yorkshiru bol v súčasnosti na európskom turné, na ktorom propagoval nový album Drive. Palmer pôsobil začiatkom sedemdesiatych rokov v skupinách, ktoré už dávno zapadli. Zažiaril až v osemdesiatych rokoch predovšetkým s albumom Riptide, ktorý obsahoval hit Addicted to Love. Videoklip k tejto piesni sa stal symbolom rockovej kultúry MTV osemdesiatych rokov. V klipe tancovali ženy v čiernych kostýmoch a so zvodným mejkapom – Palmer v obleku stál pred nimi. V polovici osemdesiatych rokov bol aj členom superskupiny Power Station, v ktorej pôsobili aj členovia Duran Duran. V deväťdesiatych rokoch sa vrátil k svojim rythmandbluesovým koreňom a kabaretnej hudbe. Jeho posledným úspechom bol výber najväčších hitov, ktorý sa v roku 1994 dostal na štvrté miesto britskej hitparády. „Robert Palmer bol veľkou raritou v hudobnom priemysle. Bol to absolútny elegán,“ povedala BBC publicistka Suzanne Parkers. „Nechcem byť bláznivý,“ povedal Palmer v jednom z rozhovorov pre Rolling Stone. „Aj keď možno pôsobím nemódne a sentimentálne, verím, že môj odkaz k fanúšikom je pozitívny a plný viery.“ (peb) Robert Palmer spieva s Chaka Khan v londýnskom Wembley roku 1997.