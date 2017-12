Želary bojujú o Oscara?

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák si myslí, že novému českému filmu Želary, odporúčanému na nomináciu na Oscara, by Američania mohli porozumieť a nie je teda úplne bez šancí. Svěrákovi sa film, ktorý rozpráva krutý príbeh nežnej lásky, veľmi páčil. Len ...

27. sep 2003 o 0:00

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák si myslí, že novému českému filmu Želary, odporúčanému na nomináciu na Oscara, by Američania mohli porozumieť a nie je teda úplne bez šancí. Svěrákovi sa film, ktorý rozpráva krutý príbeh nežnej lásky, veľmi páčil. Len by ho vraj asi o pol hodiny skrátil. „A to sa ešte dá. Určite by to prospelo.“

Zdeněk Svěrák so synom a režisérom Janom bol tvorcom úspešného filmu Kolja, ktorý roku 1997 získal od americkej filmovej akadémie Oscara v kategórii najlepšia cudzojazyčná snímka.

Film Želary s Aňou Geislerovou v hlavnej úlohe vznikol na motívy jednej z noviel donedávna neznámej spisovateľky Květy Legátovej. Odohráva sa na sklonku druhej svetovej vojny a rozpráva o mladej žene, ktorá musí náhle zmeniť prostredie a celý život. (čtk)