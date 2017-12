Dosky 2003: všetko pre Čechova

NITRA - Včera sa začal 12. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý potrvá do 1. októbra. Jednou z prvých udalostí prehliadky bolo slávnostné odovzdávanie najprestížnejších divadelných ocenení - Dosky 2003.

27. sep 2003 o 0:00

Tri sestry – zľava Eva Pavlíková, Dana Kuffelová a Zuzana Moravcová.

FOTO – TASR

Nominácie na tohtoročné Dosky prekvapili aj samotných nominovaných. Herečka Anka Šišková sa správu dozvedela z telefonátu denníka SME tak, ako aj umelecká posádka z nitrianskych Troch sestier. Zo zajatia skúšky pripravovaného muzikálu Adama Šangalu v réžii Jozefa Bednárika sa SME podarilo odvolať režiséra Svetozára Sprušanského spolu s hlavnými účinkujúcimi z Troch sestier. Nikto neskrýval prekvapenie ani radosť, ich reakcie boli naozaj bezprostredné. „Či vyhráme, už nie je dôležité. Mňa osobne potešili nominácie,“ povedal nám pred niekoľkými dňami Svetozár Sprušanský. Z piatich nominácií sa na včerajšom slávnostnom vyhlásení Trom sestrám ušli práve tri dosky: za najlepšiu inscenáciu, najlepšiu réžiu a kostým.

Anka Šišková je už v kategórii najlepšia herečka viac-menej stálicou, ďalšiu dosku do zbierky si priniesla včera z Nitry. Staviť na Čechova sa okrem Sprušanského oplatilo aj režisérovi Mariánovi Amslerovi. Inscenácia Platonov zvíťazila v kategórii objav sezóny. „ Nejde o to, že je to Čechov. Dôležité je, že v čase, keď Platonova napísal, mal dvadsaťjeden rokov. Objavili sme akéhosi veselého Čechova,“ povedal režisér a objav sezóny Marián Amsler. Ešte pred večerným zverejnením výsledkov sme ho zastihli na ceste na slávnostné vyhlásenie: „Konkurencia je silná, aj keď Peťo Pavlac a Ján Koleník sú kamaráti zo školy a z divadla. Nech vyhrá ktokoľvek, budeme si to navzájom priať. Uznávame prácu toho druhého.“

Galavečer pripravoval režisér a dramatik Silvester Lavrík, ktorý ho koncipoval ako malú divadelnú inscenáciu: „Ako odľahčenú reminiscenciu na spoločné divadelné časy československé.“

ZUZANA KOMÁROVÁ

DOSKY 2003 Najlepšia inscenácia

Anton Pavlovič Čechov: Tri sestry

režiséra Svetozára Sprušanského Divadlo Andreja Bagara Nitra

Najlepšia réžia

Svetozár Sprušanský

za hru Antona Pavloviča Čechova Tri sestry Divadlo Andreja Bagara Nitra

Najlepší ženský herecký výkon

Anna Šišková

za postavu Mladá žena v inscenácii hry Neila LaButa Bash British Council, Združenie Metamorfózy, Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava

Najlepší mužský herecký výkon

Milan Lasica

za postavu Henriho v hre Yasminy Rezy Život na trikrát Štúdio L&S Bratislava

Najlepšia scénografia

Boris Kudlička

za scénu k baletu Rasputin Balet SND Bratislava

Najlepší kostým

Andrea Bartha

k inscenácii hry Antona Pavloviča Čechova Tri sestry Divadlo Andreja Bagara Nitra

Najlepšia scénická hudba

Michal Kořán

k inscenácii hry Miloša Karáska Perón Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Objav sezóny

Inscenácia hry Antona Pavloviča Čechova Platonov - réžia: Marián Amsler VŠMU Bratislava