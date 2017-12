Polícia vyšetruje obťažovanie Kylie Minogue

27. sep 2003 o 2:11 SITA

LONDÝN 27. septembra (SITA/Reuters) - Austrálska speváčka Kylie Minogue sa obrátila na britskú políciu, aby vyšetrila výhražné listy, ktoré dostala. Ako napísal denník Sun v sobotňajšom vydaní, hovorca Scotland Yardu informoval, že polícia v západnom Londýne skúma obvinenie z obťažovania z 18. septembra, pričom dodal, že zatiaľ v tejto súvislosti nebol nikto zatknutý.

V mene austrálskej speváčky trestné oznámenie podal jej manažment po tom, ako dostala sedemsto výhražných listov. Podľa novín boli listy, na ktorých sú poštové známky zo západného Anglicka, poslané do londýnskych pobočiek nahrávacích štúdií EMI, a na adresy v západnom Londýne, kde Kylie žije. Speváčka získala v Británii obrovskú popularitu po sérii hitov vrátane Can`t Get You Out Of My Head. Na budúci mesiac má vydať nový singel a album piesní.