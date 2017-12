Barbra Streisandová vydá 60. album

LOS ANGELES 27. septembra (SITA/Reuters) - Na pulty predajní sa 14. októbra pod názvom The Movie Album dostane kolekcia dvanástich filmových piesní, ktoré nahrala Barbra Streisandová na svojom 60. albume. "Uverili by ste tomu (?), vôbec som netušila, že j

e to už 60 albumov," uviedla speváčka, ktorej nová zbierka piesní sa možno stane jej 49. zlatým albumom za náklad viac ako 500 tisíc kusov. Doteraz získala aj 26 platinových albumov. Pre Streisandovú je projekt splnením dávneho želania. Piesne na album začala zbierať pred rokmi, a neobsahuje piesne z jej filmov, pretože chcela prekvapiť fanúšikov niečím novým. Rozhodne sú tam však skladby z filmov, ktoré sa dotkli jej srdca ako napríklad titulná pieseň z filmu Wild Is the Wind z roku 1957.